Conselho de Cristiano Ronaldo convenceu Bruno Fernandes a fechar com o United

Destaque dos Red Devils, português admite influência de craque da Juve em sua decisão pelo time inglês

Os conselhos de Cristiano Ronaldo pesaram na decisão de Bruno Fernandes em defender o , foi o que revelou o próprio meia português sobre sua chegada ao clube inglês, que tem CR7 como um de seus grandes ídolos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após três ótimas temporadas no de Lisboa, Fernandes despertou o interesse de clubes da Premier League, quando terminou optando pelos Red Devils. A contratação custou 47 milhões de libras aos cofres do United em janeiro, valores que se justificaram rapidamente.

Mais times

Em entrevista à NBC Sports, Bruno revelou que conversou com o companheiro de seleção sobre o clube e a possibilidade de juntar-se ao United, mas disse teria aceitado a proposta mesmo sem os conselhos do craque.

“Sim, eu conversei com Ronaldo, já que ele conhece o clube melhor do que eu. Ele me deu alguns conselhos, foi importante para mim, mas acredito que teria vindo para o United de qualquer forma”, disse o meia.

Mais artigos abaixo

“Ele me disse como seria bom para mim jogar aqui, da oportunidade de jogar em um gigante, de brigar por títulos importantes. Disse que eu iria adorar os torcedores e que devo aproveitar o meu tempo aqui”, completou o português.

Principal jogador dos Red Devils desde sua chegada, Bruno Fernandes é um dos grandes destaques da temporada atual. Até aqui são 25 partidas disputadas, com impressionantes 15 gols marcados e outras 9 assistências.