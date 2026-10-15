O Conselho da FIFA rejeitou nesta quinta-feira uma proposta para mudar as regras sobre punições após um cartão vermelho. A informação foi dada por Debbie Hewitt, vice-presidente da FIFA, à BBC.

No verão passado, houve um problema na Copa do Mundo. A suspensão de Folarin Balogun foi convertida em uma punição condicional, o que permitiu que ele jogasse a partida seguinte. É possível que um telefonema do presidente Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, tenha motivado a decisão.

Para evitar um escândalo semelhante no futuro, a FIFA queria alterar seu regulamento disciplinar. A proposta previa que suspensões automáticas de uma partida não pudessem mais ser anuladas.

A proposta, porém, não foi aprovada pelo Conselho da FIFA, que se reuniu nesta quinta-feira em Zurique com Infantino. A possível mudança nas regras não foi o único tema: o conselho também queria cobrar explicações de Infantino sobre alguns acontecimentos controversos dos últimos tempos.

O principal deles era o muito discutido plano de vender ações da Copa do Mundo. Infantino recebeu tantas críticas pela ideia que acabou retirando a proposta. Nesta quinta-feira, ele pediu desculpas em Zurique, mas o pedido não teria sido "satisfatório".

"Uma das decepções foi não termos recebido respostas a alguns pedidos específicos, como o de acesso a documentos da FIFA Forward Enterprise (empresa que ficaria responsável pela venda das ações da Copa do Mundo, nota da redação)", afirmou Hewitt. "Perguntei por quê, e nos pediram que apresentássemos essas perguntas por escrito."

"Infantino precisa responder às perguntas e, se não fizer isso agora, não está apto a ser presidente da FIFA. Isso também foi dito durante a reunião. Na verdade, o pedido de desculpas dele foi por não ter submetido a questão ao Conselho da FIFA. Se ele se arrepende tanto, que compartilhe isso conosco."