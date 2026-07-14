Conseguiu contra a Jordânia... Grande crítica inglesa à jogada argentina: são apenas lendas!

A decisão da Federação Argentina de Futebol de usar a camisa reserva azul-escura na partida contra a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 gerou uma onda de críticas na mídia britânica, que considerou a medida uma tentativa calculada de lançar uma guerra psicológica contra os “Três Leões” antes da partida decisiva marcada para a noite da próxima quarta-feira.

A Argentina, atual campeã, se prepara para enfrentar a seleção inglesa no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, onde o “Tango” entrará em campo com sua camisa reserva azul-escura, enquanto a seleção inglesa disputará a partida com seu uniforme branco tradicional completo.

Evocando os fantasmas de um passado doloroso

A seleção argentina usou essa camisa azul apenas uma vez desde o início da atual edição do Mundial, mais precisamente na partida contra a seleção da Jordânia na fase de grupos, que terminou com uma vitória esmagadora da Argentina por três a um.

De acordo com diversas reportagens da imprensa, a escolha dessa cor em particular não foi aleatória nem rotineira, mas sim carregada de significados históricos e simbólicos profundos, já que a camisa azul está associada, na memória coletiva argentina, a duas das maiores e mais famosas vitórias que o “Tango” conquistou sobre a Inglaterra na história da Copa do Mundo.

A primeira vitória ocorreu nas quartas de final da edição do México em 1986, quando o falecido lendário Diego Armando Maradona marcou seus dois gols imortais contra os ingleses: um deles, o famoso gol com a mão, e o outro, considerado o mais belo da história da Copa do Mundo, após ter driblado sozinho metade da seleção inglesa.

Já a segunda vitória ocorreu nas oitavas de final da edição da França em 1998, quando a Argentina decidiu o confronto a seu favor por meio de uma emocionante disputa de pênaltis, após o empate no tempo regulamentar e na prorrogação, e a camisa azul esteve presente em ambas as ocasiões.

Apenas lendas sem fundamento

Por sua vez, a BBC não escondeu seu desagrado com essa decisão, descrevendo-a como nada mais do que “superstições futebolísticas” sem qualquer fundamento lógico ou científico, e observando que o técnico Lionel Scaloni e os membros de sua comissão técnica acreditam de forma exagerada nesse simbolismo histórico.

A tradicional emissora britânica acrescentou que a crença predominante no elenco argentino associa intimamente o uso da camisa azul-escura às grandes vitórias sobre a seleção inglesa especificamente, em um fenômeno que ela descreveu como “pensamento supersticioso”.

No entanto, a “BBC” se apressou em refutar essa teoria, lembrando que o último confronto entre as duas seleções em uma Copa do Mundo, mais precisamente na edição de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, contou com ambas as equipes vestindo cores totalmente diferentes, já que a Inglaterra entrou em campo com sua camisa totalmente vermelha e conquistou a vitória por 1 a 0, enquanto a Argentina jogou com seu uniforme titular listrado nas cores branco e azul-celeste.

Uma tentativa de obter vantagem psicológica

Por sua vez, o jornal inglês de grande circulação “Metro” foi além, considerando que a decisão da Argentina representava uma tentativa clara e intencional de obter vantagem psicológica antes do apito inicial da partida decisiva.

O jornal afirmou que a delegação do “Tango” decidiu voltar no tempo e evocar memórias do passado glorioso, e escolheu com extremo cuidado a mesma camisa que o lendário Diego Maradona vestiu quando humilhou a seleção inglesa e marcou seus gols históricos e inesquecíveis, em uma tentativa consciente de conferir uma dimensão moral e psicológica profunda ao confronto tão aguardado.

O “Metro” acrescentou que a decisão final de usar exatamente essa camisa surgiu a partir de um pedido explícito e direto da comissão técnica da seleção argentina, liderada pelo técnico Lionel Scaloni, que acredita firmemente que evocar os símbolos históricos e as vitórias do passado pode dar aos seus jogadores um impulso moral e psicológico adicional antes de disputar o confronto decisivo que determinará quem será um dos classificados para a final da Copa do Mundo de 2026.

Essa crescente polêmica em torno da cor da camisa surge em um momento em que as duas seleções se preparam para disputar um dos confrontos mais emocionantes e delicados da história do futebol mundial, especialmente porque a memória coletiva de ambos os povos ainda está repleta de lembranças de confrontos anteriores, sejam eles esportivos ou até mesmo políticos.