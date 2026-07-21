O guarda-redes da seleção de Cabo Verde, Vozinha, foi uma das grandes surpresas do Mundial de 2026, depois de se ter transformado de um jogador desconhecido internacionalmente numa autêntica sensação das redes sociais, graças às suas exibições notáveis no torneio. Ainda assim, o topo da lista dos jogadores que mais seguidores ganharam no Instagram acabou por pertencer a outra estrela.

Segundo dados divulgados pelo site "Sportico", o número de seguidores de Vozinha, de 40 anos, subiu de cerca de 30 mil antes do arranque do torneio para 29,43 milhões de seguidores após o seu término, alcançando um aumento de 29,4 milhões de seguidores, numa das mais notáveis histórias de sucesso fora do retângulo verde durante o Mundial.

Apesar deste crescimento extraordinário, Erling Haaland, goleador da Noruega, liderou a lista depois de ter somado 32,1 milhões de seguidores à sua conta, elevando o total dos seus seguidores de 40,6 milhões para 72,7 milhões.

A rede francesa RMC destacou que a popularidade do avançado do Manchester City cresceu de forma significativa dentro dos Estados Unidos, uma vez que não gozava da mesma projeção junto do público americano antes do torneio, antes de a sua personalidade divertida e as suas publicações pouco convencionais no Instagram terem contribuído para atrair milhões de novos seguidores.

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Entre as publicações mais partilhadas esteve o seu aparecimento após o regresso à Noruega, quando saiu do avião com um guaxinim empalhado debaixo do braço, enquanto o animal segurava uma garrafa vazia, numa imagem que gerou ampla interação nas redes sociais.

A lista contou ainda com presença francesa através de Michael Olise, estrela do Bayern Munich, que mais do que duplicou o seu número de seguidores após o brilho com a seleção de França no Mundial, elevando o seu registo de 5,2 milhões para 10,9 milhões de seguidores, num aumento de 5,7 milhões.

Classificação dos jogadores que mais novos seguidores ganharam no Instagram durante o Mundial de 2026, segundo o site "Sportico":

Erling Haaland (Noruega): +32,1 milhões de seguidores

Vozinha (Cabo Verde): +29,4 milhões

Jude Bellingham (Inglaterra): +12 milhões

Cristiano Ronaldo (Portugal): +11,4 milhões

Lamine Yamal (Espanha): +11 milhões

Neymar (Brasil): +7,7 milhões

Lionel Messi (Argentina): +7,5 milhões

Gilberto Mora (México): +6,6 milhões

Michael Olise (França): +5,7 milhões

Endrick (Brasil): +5,6 milhões