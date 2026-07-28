O Al-Ahli da Arábia Saudita encerrou seu período de treinamentos no exterior, em preparação para a nova temporada de futebol 2026-2027, com um novo tropeço, ao não conseguir sua segunda vitória.

O Al-Ahli empatou por 1 a 1 com o Fulham, da Inglaterra, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no sexto e último amistoso do time durante sua pré-temporada na Áustria e em Portugal, antes do início da nova temporada.

Foi o Al-Ahli quem abriu o placar aos 20 minutos de jogo, por meio de seu atacante brasileiro Ricardo Matias, antes de o time inglês igualar o marcador minutos antes do fim do primeiro tempo.

Esta foi a segunda partida disputada pelo Al-Ahli nesta terça-feira, depois de ter perdido, no início da tarde, para o Portimonense, de Portugal, por 2 a 0.

A partida contra o Fulham contou com a participação da maioria dos titulares normalmente, ao contrário do jogo contra o Portimonense, no qual, entre os jogadores estrangeiros, participou apenas o ponta brasileiro Wenderson Galeno.

Dessa forma, o Al-Ahli encerra sua pré-temporada na Áustria e em Portugal com uma única vitória, conquistada diante do Saalfelden, da Áustria, por 8 a 0, em seu primeiro amistoso.

Depois disso, o Al-Ahli sofreu três derrotas, diante do Holstein Kiel, da Alemanha, do Vitória de Guimarães e do Portimonense, ambos de Portugal, além de empatar de forma positiva tanto com o Rio Ave, de Portugal, quanto com o Fulham, da Inglaterra.

O time saudita está previsto para retornar à cidade de Jidá nas próximas horas, a fim de realizar os preparativos finais no país antes do início da nova temporada.