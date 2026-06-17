“Conquistou 15 títulos”... O Real Madrid chega a um acordo com seu craque para rescindir o contrato de comum acordo

Uma reportagem jornalística confirmou que o Real Madrid chegou a um acordo com um de seus jogadores, nesta quarta-feira, para rescindir o contrato entre ambas as partes de comum acordo, ainda neste verão.

Com as grandes mudanças pelas quais o Real Madrid está passando, após a reeleição de Florentino Pérez como presidente do clube para um novo mandato e o retorno do técnico português José Mourinho ao comando do time, a incerteza paira sobre o futuro de vários jogadores.

A chegada de José Mourinho agravou a situação de Dani Ceballos no Real Madrid, já que várias reportagens confirmaram que ele está fora dos planos do técnico português para a próxima temporada.

Por sua vez, o jornal “AS” informou que o clube e o jogador chegaram a um acordo preliminar para encerrar sua trajetória no Real Madrid.

Mourinho, que não conta muito com ele, pediu à diretoria do Real Madrid que facilitasse sua saída, e Ceballos está disposto a abrir mão do último ano de seu contrato para sair livremente e chegar a um acordo com qualquer clube que escolher.

Vale lembrar que o contrato de Ceballos com o Real Madrid se estende até o verão de 2027, mas esse acordo o encerrará já neste verão.

O Real Betis, que há anos busca trazer de volta seu jovem astro, acompanha o jogador de perto, e parece que a negociação finalmente está avançando após várias janelas de transferências.

Ceballos sempre desejou voltar ao clube onde se formou e cresceu, a ponto de desistir de sua transferência para o Ajax há algumas semanas — uma negociação que estava praticamente fechada —, pois sabia que a situação poderia mudar a favor do Betis.

Agora ele será um jogador sem contrato, e então o Real Betis poderá finalmente concluir uma negociação que parecia extremamente difícil até agora, devido ao valor da transferência e aos salários.

O clube pretende oferecer a Ceballos um contrato com duração entre quatro e cinco anos, para que ele possa recuperar parte do salário que perdeu como jogador do Real Madrid em sua última temporada.

Ceballos chegou ao Real Madrid em 2017, vindo do Real Betis, e era, na época, um dos maiores talentos jovens do futebol espanhol após ter conquistado o prêmio de melhor jogador do Campeonato Europeu Sub-21 no verão daquele ano.

Desde então, disputou 215 partidas oficiais pelo Real Madrid e conquistou uma impressionante coleção de títulos, incluindo três títulos da Liga dos Campeões (2018, 2022 e 2024), dois títulos da La Liga (2022 e 2024), um título da Copa do Rei da Espanha (2023), três títulos da Copa do Mundo de Clubes (2017, 2018 e 2022), um título da Copa Intercontinental (2024), dois títulos da Supercopa da Europa (2022 e 2024) e três títulos da Supercopa da Espanha (2018, 2022 e 2024), o que o torna um dos jogadores espanhóis mais bem-sucedidos em termos de títulos conquistados com o clube na última década.

Mas, apesar de seus inúmeros títulos, seu lugar no Bernabéu nunca esteve garantido... Na verdade, devido à pouca participação em suas primeiras temporadas, ele foi emprestado ao Arsenal por duas temporadas, entre 2019 e 2021, e voltou da Premier League como um jogador mais completo e maduro, mas sempre teve dificuldade para conquistar uma vaga no time titular de Zidane e Ancelotti, que na época contavam com um trio de meio-campo muito forte, formado por Casemiro, Kroos e Modrić, e que Ceballos não conseguiu substituir quando teve a oportunidade.