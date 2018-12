Conmebol libera tabela das competições continentais com todos os brasileiros jogando fora em suas estreias na Libertadores

Em 2018, apenas dois dos seis brasileiros que jogaram a primeira partida fora acabaram voltando para casa sem nenhum ponto na bagagem

A Conmebol divulgou na noite da última terça-feira (18) a tabela detalhada das Copas Libertadores e Sul-Americana. No principal torneio do continente, Atlético-MG e São Paulo, na fase preliminar, e Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras, na fase de grupos, fazem suas estreias jogando fora de casa.

Na última edição da Libertadores, seis dos oito clubes brasileiros que participaram do torneio fizeram o primeiro jogo longe de casa e na maioria deles o resultado acabou sendo positivo.

Pela fase preliminar, o Vasco goleou o Universidad de Concepción por 4 a 0 e encaminhou sua classificação. Já na fase de grupos, apenas Cruzeiro e Santos foram derrotados na estreia para o Racing e o Real Garcilaso, respectivamente. O então atual campeão Grêmio empatou em 1 a 1 com o Defensor Sporting e o Corinthians ficou no 0 a 0 com o Real Garcilaso. O Palmeiras, por sua vez, não tomou conhecimento do Junior Barranquilla e conseguiu um triunfo por 3 a 0.



Confira a tabela dos brasileiros na Libertadores 2019

Atlético-MG

Danubio x Atlético-MG - 05/02, 19h15

Atlético-MG x Danubio - 12/02, 19h15

São Paulo

Talleres x São Paulo - 06/02, 21h30

São Paulo x Talleres - 13/02, 21h30

Athletico-PR

Tolima x Athletico-PR - 05/03, 21h30

Ahtletico-PR x Jorge Wilstermann - 14/03, 21h

Athletico-PR x Boca Juniors - 26/03, 21h30

Athletico-PR x Tolima - 09/04, 19h15

Jorge Wilstermann x Ahtletico-PR - 24/04, 19h15

Boca Juniors x Athletico-PR - 09/05, 21h30

Cruzeiro

Huracán x Cruzeiro - 07/03, 19h

Cruzeiro x Deportivo Lara - 13/03, 19h15

Emelec x Cruzeiro - 27/03, 21h30

Cruzeiro x Huracán - 09/04, 19h15

Deportivo Lara x Cruzeiro - 23/04, 21h30

Cruzeiro x Emelec - 08/05, 19h15

Flamengo

Bolívia 2 x Flamengo - 07/03, 19h15

Flamengo x LDU - 13/03, 21h30

Flamengo x Peñarol - 27/03, 21h30

Flamengo x Bolívia 2 - 11/04, 21h

LDU x Flamengo - 24/04, 21h30

Peñarol x Flamengo - 08/05, 21h30

Grêmio

Rosario Central x Grêmio - 06/03, 21h30

Grêmio x G3 - 12/03, 21h30

Universidad Catolica x Grêmio - 28/03, 19h

Grêmio x Rosario Central - 10/04, 21h30

G3 x Grêmio - 23/04, 19h15

Grêmio x Universidad Catolica - 08/05, 22h15

Internacional

G4 x Internacional - 06/03, 19h15

Internacional x Alianza Lima - 13/03, 21h30

Internacional x River Plate - 27/03, 19h15

Internacional x G4 - 09/04, 21h30

Alianza Lima x Internacional - 24/04, 21h30

River Plate x Internacional - 07/05, 21h30

Palmeiras

Junior Barranquilla x Palmeiras - 06/03, 21h30

Palmeiras x G2 - 12/03, 19h15

San Lorenzo x Palmeiras - 26/03, 19h15

Palmeiras x Junior Barranquilla - 10/04, 21h30

G2 x Palmeiras - 25/04, 23h

Palmeiras x San Lorenzo - 08/05, 21h30

Copa Sul-Americana



Já na Copa Sul-Americana, Chapecoense e Santos irão decidir em casa a classificação. Por outro lado, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense terão o mando de campo na partida de ida. Vale lembrar que se algum brasileiro ficar em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores entrará posteriormente no torneio.

Bahia

Bahia x Liverpool - 07/02, 19h15

Liverpool x Bahia - 21/02, 19h15

Botafogo

Botafogo x Defensa y Justicia - 06/02, 21h30

Defensa y Justicia x Botafogo - 20/02, 21h30

Chapecoense

Unión La Calera x Chapecoense - 05/02, 21h30

Chapecoense x Unión La Calera - 19/02, 21h30

Corinthians

Corinthians x Racing - 14/02, 19h15

Racing x Corinthians - 27/02, 21h30

Fluminense

Fluminense x Deportivo Antofagasta - 13/02, 21h30

Deportivo Antofagasta x Fluminense - 26/02, 21h30

Santos