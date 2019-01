Conmebol faz proposta de Mundial com 12 clubes, mas Fifa não gosta

Instituição pretende manter o projeto do "Super Mundial", que deve ser realizado de quatro em quatro anos

A Fifa pretende mudar o formato do Mundial de Clubes e realizá-lo apenas de quatro em quatro anos. E a Conmebol, com a tentiva de mudar o cenário, propôs um outro estilo da competição, de forma anual, mas não obteve sucesso.

A proposta da confederação sul-americana é de que o Mundial tenha 12 equipes participantes, em vez de sete e a competição seguiria sendo disputada no mês de dezembro com as seguintes equipes:

Campeão e vice da Copa Libertadores

Campeão e vice da Copa Sul-Americana

Campeão e vice da Liga dos Campeões da Europa

Campeão e vice da Liga Europa

Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf

Campeão da Liga dos Campeões da Ásia

Campeão da Liga dos Campeões da África

Campeão da Liga dos Campeões da Oceania

No entanto, a Fifa não teria aprovado a proposta e prefere continuar com o projeto do Super Mundial, que seria realizado de quatro em quatro anos.

"Se a Fifa não decidir isso logo e ficar insistindo na proposta dela, pode inviabilizar a situação. A Europa é contra, e nós também não gostamos desta proposta de Mundial de quatro em quatro anos, pois é um espaço de tempo muito grande. Os clubes não estão organizados para isso, os times mudam, podem cair de divisão. A América do Sul é diferente da Europa", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em entrevista do Globoesporte.com.

A Fifa recebeu uma proposta de patrocínio do grupo Softbank, do Japão, que ofereceu US$ 25 bilhões de dólares para o Super Mundial. O conselho da instituição irá se reunir em março para analisar a viabilização do projeto.

No entanto, o Mundial de Clubes possuirá o atual formato até 2020, que é quando se conclui o prazo com o patrocinador do momento.