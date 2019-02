Conmebol altera horário Corinthians x Racing pela Copa Sul-Americana

Anteriormente marcado para 19h15 da quinta-feira, dia 14 de fevereiro, o duelo foi para às 21h30 (de Brasília)

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (5) que o duelo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, entre Corinthians e Racing, anteriormente marcado para 19h15 (de Brasília) da quinta-feira, dia 14 de fevereiro, na Arena, em Itaquera, foi adiado em pouco mais de duas horas e será iniciado às 21h30.

O duelo de volta, por sua vez, segue marcado para o dia 27 de fevereiro, uma quarta-feira, no Presidente Perón, às 21h30 (de Brasília).

A estreia do Timão na Sul-Americana ocorre antes do segundo clássico de 2019, diante do São Paulo: o primeiro Majestoso da temporada, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, está marcado para o domingo, dia 17 de fevereiro, a partir das 19h.