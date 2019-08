Conmebol abre processo e pode punir Flamengo por bombas no Maracanã na Libertadores

As punições podem ir desde apenas uma simples advertência até a jogos com portões fechados

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o , por causa dos sinalizadores e bombas acendidas no jogo contra o , dentro do Maracanã, que garantiu a classificação dos cariocas para as quartas de final da Libertadores da América. A informação foi divulgada pelo UOL.

Se o Tribunal Disciplinar entender que houve falha do Flamengo, o clube poderá ser punido de diversas formas: uma simples advertência, multa e proibição de jogar em algum estádio específico são as mais brandas. A mais grave envolve jogar sem público, algo que seria bastante prejudicial ao , acostumado ao ver seus torcedores lotando o Maracanã e empurrando a equipe – como aconteceu justamente na épica vitória sobre o Emelec.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Não é a primeira vez que o Flamengo entra na mira da Conmebol. Vale lembrar que, em 2018, o time carioca foi punido com dois jogos de portões fechados pela entidade continental por causa dos acontecimentos violentos ocorridos antes e após a derrota para o Independiente, em 2017, na final da .

O Clube da Gávea volta a entrar em campo pela Libertadores da América no próximo dia 21, quando recebe o no duelo de ida pelas quartas de final.