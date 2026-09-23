"Conheço pessoalmente mais jogadores da Holanda do que Xavi", disse ele em uma entrevista coletiva improvisada antes do jogo da Nations League, que acontece na quinta-feira, em Amsterdã (20h45). "Não sei se isso é uma vantagem. Mas continua sendo um fato", afirmou ele com um largo sorriso.

A lenda do Barcelona, Xavi, havia assumido a Oranje neste verão após a Copa do Mundo, que também terminou mal para a Holanda, substituindo Ronald Koeman, que havia renunciado. A Holanda, assim como a Alemanha contra o Paraguai, já havia sido eliminada nos dezesseis avos de final nos pênaltis; o adversário foi o Marrocos.

Klopp assumiu a seleção alemã no lugar de Julian Nagelsmann, que colocou seu cargo à disposição após a eliminação no torneio. O jogo fora de casa em Amsterdã será agora a primeira partida sob o comando de Klopp. Com sua declaração, o técnico fez referência ao seu período no Liverpool: lá, ele treinou os Reds entre 2015 e 2024.

Quais ex-jogadores de Jürgen Klopp estão no elenco da Holanda?

Desses anos, Klopp ainda conhece o chefe da defesa Virgil van Dijk, o volante Ryan Gravenberch e o ponta Cody Gakpo, que estão no novo elenco de Xavi. Mas Klopp não viu isso como algo que o ajudasse na preparação para o jogo: "Nós nem sabemos o que o adversário faz", admitiu, até porque este também será o primeiro jogo de Xavi desde que assumiu o cargo.