Conheça Sven-Göran Eriksson, lenda que está a caminho do Botafogo-PB

Ex-treinador sueco é um dos grandes nomes da história do futebol mundial e agora se dedica a projetos com categorias de base

Mais uma estrela do futebol internacional está a caminho do , mas dessa vez, para o Botafogo da Paraíba. Sven-Göran Eriksson, ex-técnico com três Copas do Mundo disputadas no currículo, é agora diretor de futebol e negocia sua ida à Paraíba para comandar as categorias de base do clube.

Emissários do sueco estavam na capital paraibana para fazer parte de um estudo visando parcerias e terceirizações para categorias de base. Então, Sergio Meira, presidente do Botafogo, ficou sabendo do projeto do ex-treinador e ficou interessado em contar com seus serviços.

A ideia é fazer uma parceria com Eriksson para implantar um núcleo de formação e desenvolvimento de jovens jogadores com técnicas e táticas no estilo europeu. Uma entrevista com dirigentes do Botafogo e emissários do ex-treinador está marcada para essa sexta-feira (14) com a finalidade de esclarecer os detalhes da nova parceria.

Sven-Göran Eriksson atuou como jogador no início da carreira, mas teve de abandonar os gramados por conta de uma grave lesão aos 27 anos. Então, passou a atuar como treinador e ao longo de 41 anos na profissão dirigiu clubes, como , , , , e . Na lista de troféus do sueco aparecem títulos de , Supercopa e Recopa da Europa, além de ligas e copas por e e .

Ele também disputou duas Copas do Mundo com a (2002 e 2006), chegando às quartas de final, e uma com a (2010), além de também ter comandado a seleção do .

Os últimos trabalhos do ex-treinador foram no futebol chinês, com passagens por Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzen, e na seleção das . Agora, aos 72 anos, o sueco se dedica às funções de investimento e administração no futebol, por meio da Eriksson Management.