Conheça o "treinador do sono" usado por Guardiola, Ferguson, Wenger e Pochettino

O que Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Mauricio Pochettino e Pep Guardiola, bem como a seleção da Inglaterra, Liverpool, Real Madrid, RB Leipzig, British Cycling e uma série de atletas olímpicos, pilotos de Fórmula 1 e estrelas da NBA têm em comum?

Em algum momento, todos eles recorreram aos serviços e conhecimentos de Nick Littlehales.

Littlehales é um ex-jogador de golfe profissional que se tornou diretor de marketing, que agora é reconhecido como o líder mundial em "Treinador do sono esportivo de elite" e um inovador no campo da 'recuperação humana'.

Ele publicou um livro best-seller, 'Sleep', em 2016, e foi pioneiro em uma técnica, o R90, que ele acredita que pode não apenas melhorar a qualidade do sono de um indivíduo, mas também melhorar o bem-estar físico e mental e, portanto, o desempenho.

“É um processo de sete etapas”, disse Littlehales à GOAL . “E no centro disso está a ideia de dividirmos a cada 24 horas em ciclos de 90 minutos."

“Tradicionalmente, a ideia em torno do sono é que ele acontece no final do dia, quando não há mais nada para fazer, e o ideal é que você durma oito horas por dia, certo?"

“Bem, ninguém entende isso. Você não pode simplesmente dizer 'tenha uma boa noite de sono e eu te vejo amanhã'. Todos são diferentes."

“Precisamos mudar a linguagem em torno do sono. Deve ser falado na escola, como o primeiro pilar da saúde humana, porque impacta em tudo; dieta, hidratação, exercício, saúde mental, bem-estar e desempenho.

“Se você acertar sua 'recuperação humana', então todo o resto será melhor, não diminuído.”

Littlehales estava trabalhando como diretor de vendas e marketing internacional da Slumberland, uma empresa de roupas de cama com sede em Manchester, em meados da década de 1990, quando foi abordado pelo Oldham Athletic sobre um possível acordo de patrocínio.

“Eles tinham acabado de sair de um período de muito sucesso com Joe Royle como empresário”, diz ele. “A maior parte da força de trabalho eram fãs, então achei que era uma boa ideia."

“E, claro, porque eu tinha feito o cheque, eu seria convidado para os jogos. E foi lá que fui apresentado ao senhor Ferguson…”

' Senhor Ferguson', é claro, é Sir Alex Ferguson, que na época estava no comando do Manchester United. Ele e Littlehales se deram bem, e em pouco tempo ele foi convidado para Carrington, o campo de treinamento do United.

“Dave Fevre era o fisioterapeuta na época e me pediu para entrar e falar com os jogadores”, diz Littlehales.

“Na época, não havia foco em como os jogadores dormiam ou como se recuperavam. Mas o United sob o comando de Ferguson tinha a mente tão aberta e sempre buscando uma vantagem, que me permitiu entrar. Foi um grande negócio, e não acho que teria acontecido em nenhum outro clube.”

Littlehales trabalhou inicialmente com indivíduos. “Gary Pallister foi um dos primeiros”, diz ele. “Ele tinha muitos problemas na região lombar, então analisamos o que poderíamos fazer para ajudar a aliviar esses problemas."

“Então, pela primeira vez durante a pré-temporada, Ferguson introduziu sessões duplas, o que nos levou a criar uma sala de recuperação no campo de treinamento, onde os jogadores podiam dormir entre as sessões.”

A notícia se espalhou rapidamente. Os jogadores ingleses do United – como David Beckham, Paul Scholes e Gary Neville – elogiaram Littlehales no serviço internacional, levando a uma apresentação de Gary Lewin, o fisioterapeuta que também trabalhou com Arsene Wenger no Arsenal.

“Aqueles dois, Ferguson e Wenger, dirigiam seus clubes completamente”, diz ele. “Então, se eles dissessem a um jogador para fazer algo, fosse mudar sua dieta, ioga, alongamento, cortar o álcool, eles faziam. E isso me ajudou quando se tratava do que eu estava procurando fazer.”

Avanço rápido de 20 anos ou mais, e o trabalho de Littlehales está em toda parte. Ele trabalha com uma série de clubes, tanto em equipes de base, como no profissional, e aconselha equipes e indivíduos em vários outros esportes.

Com a Team Sky (agora Ineos), ele criou 'kits de sono' para seus pilotos e funcionários do Tour de France, que foram adaptados para cada indivíduo. Ele fez o mesmo com clubes de futebol, incluindo Southampton quando Pochettino era técnico.

O objetivo, diz ele, é sempre tentar replicar um ambiente 'casa', mesmo na estrada, em hotéis ou em um motorhome.

“Pense nisso”, diz ele. “Seu cérebro sempre precisa se acostumar com qualquer novo ambiente, e para cada indivíduo existem fatores diferentes."

“Muitos deles são bastante particulares e pessoais, mas podemos replicar alguns deles quando estão longe de suas casas?"

“Hotéis de luxo, eles são montados para despedidas de solteiro, para viagens executivas. Mas para um atleta, podemos melhorá-lo. A roupa de cama é a coisa mais importante, capas de colchão, lençóis, travesseiros, mas pode ser um cheiro, uma cor, pode ser a direção da janela, a temperatura. Qualquer coisa que possamos fazer para elevar um lugar 'estrangeiro' a algo mais familiar, nós fazemos.”

Littlehales projetou os quartos dos jogadores no Etihad Campus do Manchester City e agora “entra e sai” com Guardiola e sua equipe.

Da mesma forma que Pallister no United na década de 1990, ele ajudou jogadores como Sergio Aguero e James Milner a superar problemas e ajudou a educar os jogadores mais jovens sobre a importância dos ciclos de recuperação e técnicas R90.

“Cronótipos são enormes”, diz Littlehales. “Existem dois tipos, pessoas da manhã e da noite. E eles realmente importam."

“Saber qual pessoa é qual cronotipo pode ajudar a decidir quando treinar, quanto treinar, que tipo de período de recuperação essa pessoa precisa após um início precoce ou uma partida noturna”.

Ele acrescenta: “É difícil encontrar outro clube que faça as coisas tão bem quanto o Manchester City."

“Sim, eles têm muito dinheiro, sim, eles têm instalações fantásticas, mas isso nem sempre significa sucesso. Você não pode comprar tudo."

“Quando você passeia pelas instalações deles, sente esse objetivo comum. Seja no time titular, na academia, no time feminino. É como 'nós estamos fazendo isso, então por que você não está?'”

Littlehales concorda quando a GOAL sugere que dormir e relaxar para jogadores de elite modernos podem ser mais desafiadores, dada a dependência mundial de smartphones, iPads e outros dispositivos.

"É um grande ponto", diz ele. “O que eu experimentei na última década é que estamos em um experimento de mídia social e um experimento de tecnologia. Algumas delas são tão incríveis que simplesmente não conseguimos o suficiente. Outros lados disso, porém, são bastante assustadores."

“Agora todo mundo é jornalista, todo mundo pode dizer exatamente o que quiser sem legislação. Podemos descobrir o que quisermos – onde mora Steven Gerrard ou onde Cristiano Ronaldo vai passear. Assim, a segurança torna-se enorme."

“Posso te dizer, andei pelo centro da cidade de Manchester com pessoas como Beckham, Scholes, Giggs. Eles podem ir para onde quiserem. As pessoas vinham pedir um autógrafo e pronto."

“Agora, um jogador não sabe quem está tirando fotos deles do outro lado da cidade. Então eles estão sob muito mais pressão, e a grande questão é como eles se livram disso?"

“O que eu acho é que eles começam a criar outros traços comportamentais. Eles estão tentando lidar com o tempo que têm para passar sozinhos, fugindo das pressões e do escrutínio do dia-a-dia. Isso leva a coisas como jogos e jogos de azar e vício em mídia social."

“E é incrível o que você pode obter na ponta dos dedos por meio de um smartphone ou iPad. Sejam notícias falsas, maus conselhos, críticas, elogios, propaganda, está lá em um milissegundo."

“Na verdade, eu estava dando uma sessão de coaching para um grande clube no verão passado, e há caras lá no Google enquanto estou falando, verificando o que estou dizendo!"

“E o futebol está na moda. Já estive em clubes onde todos usam Snus, essas bolsas de tabaco que você coloca dentro do lábio superior, ou onde estão todos em comprimidos para dormir, porque se tornou a coisa a se fazer."

“Mesmo dentro dos clubes de elite da Premier League, essas coisas podem acontecer, as coisas podem dar errado e as coisas podem ser perdidas.”

E os comprimidos para dormir, então? Um artigo do The Athletic em setembro sugeriu que essas pílulas foram usadas em todo os jogos ingleses e que os jogadores estavam ignorando os conselhos dos médicos do clube, usando medicamentos prescritos e sedativos, em muitos casos para ajudar a lidar com a agenda implacável do jogo.

“Todo mundo quer um atalho”, diz Littlehales. “Então, alguém lê que deveria dormir X horas por noite e pensa 'Preciso de um comprimido para dormir para ajudar nisso'."

“Mas o que eles não veem é que não devem tomar tal comprimido a menos que tenham um problema clínico grave, e seja prescrito por um médico por um período de tempo extremamente curto. Porque se torna viciante."

“E isso não ajuda você a 'dormir', por assim dizer. Isso te seda. É perigoso."

Littlehales está ciente de que haverá resistência a novas ideias, a 'especialistas' e pessoas que procuram mudar mentalidades.

“Olha, qualquer especialista lhe dirá que o que eles fazem é a coisa mais importante do mundo. Eu entendo isso”, diz ele.

“Mas acho que no esporte moderno de alto nível, aceitamos que certas coisas são vitais para o desempenho; nutrição, hidratação, recuperação, alongamento, bem-estar mental. E para mim, a recuperação humana – o sono – é algo que alimenta todas essas coisas e muito mais.”

Ele termina com uma pergunta.

“Vamos usar alguém como Salah como exemplo, porque ele é muito atual”, diz. “Então, como ele consistentemente tem esse alerta, consciência, capacidade de tomar decisões mais rápido do que goleiros, zagueiros ou qualquer outra pessoa?"

“Você pode dizer que é porque ele dorme bem, mas a verdade é que ele está fazendo muitas coisas certas, o que está maximizando sua capacidade de recuperação. E se ele se recuperar melhor, ele pode treinar melhor, e ele pode receber e reter melhor as informações, ele pode se concentrar nas coisas que realmente importam em qualquer jogo ou situação em particular."

“Pode ser apenas uma diferença de fração de segundo, mas é a diferença, sabe?"

“O esporte fez tantos avanços em tantas áreas, mas os clubes agora estão percebendo que essa área, a capacidade de se recuperar como atleta de forma mais consistente e sustentável, é muito importante.

“É isso que vai permitir que você tire mais proveito de todas as outras coisas que estão disponíveis para você, seja comida, treinamento, coaching."

“Pode ser a diferença entre uma performance 9/10 ou uma performance 10/10.”