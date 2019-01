Conheça mais sobre Brahim Díaz, o reforço do Real Madrid vindo do Manchester City

Jogador recebeu elogios de Pep Guardiola antes da transferência para os Merengues e é visto como o jogador do futuro da seleção da Espanha

Brahim Díaz se tornou o jogador do momento com sua saída do Manchester City confirmada para o Real Madrid. O anúncio feito pelos Merengues no último domingo (6) selou o acordo de 15 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) em contrato válido até 2025.

Logo quando surgiu nas categorias de base do Málaga, Díaz já era tratado como uma joia a ser lapidada para o futuro na equipe e, de acordo com as palavras de Manel Casanova, gestor do setor de formação de atletas da agremiação, o planejamento era ambicioso para o atleta de 19 anos.

A primeira partida oficial com os Citizens, para onde foi no início de 2014, se deu em setembro de 2016 pela Carabao Cup contra o Swansea City. Desde então, foram 15 partidas e dois gols marcados com a camisa azul de Manchester. O agora ex-companheiro de vestiário na agremiação inglesa, David Silva, disse anteriormente que via no meia um atleta para o futuro da seleção da Espanha.

Seu ex-treinador no clube inglês, Pep Guardiola, lamentou a falta de oportunidades que deu ao espanhol, embora reconheceu o talento do jovem.

"Vocês não imaginam o quanto é duro deixar de fora jogadores como Brahim. Facilitam muito por um lado o meu trabalho por ter jogadores com essa qualidade, mas às vezes é muito difícil. Ele sabe o desejo que temos para todos os atletas das categorias de base. Que queremos protegê-los, ajudá-los... Como todos os outros formados na base aqui. Queremos ele por aqui, mas a decisão final é dele, dos empresários e da família", revelou o catalão.

A habilidade e o talento de Brahim Díaz teve seu valor reconhecido no Málaga, no Manchester City e na equipe Sub-21 da Espanha. Agora o meia terá como desafio construir seu nome no Real Madrid.