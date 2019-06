Conheça Douglas Luiz: Querido por Guardiola, campeão pelo Brasil e barrado na Inglaterra

Volante é eleito melhor jogador de torneio juvenil mas não pode jogar na Premier League

O praticamente dominou o cenário da dentro dos gramados nas últimas duas temporadas. No período, foram duas Premier League, duas Copas da Liga, uma e uma , além das boas campanhas na . Apesar disso, um jogador não pôde comemorar todas essas conquistas.

O volante Douglas Luiz teve seu visto de trabalho negado e, por conta disso, precisou atuar no , equipe filial dos ingleses, nas últimas campanhas. Apesar disso, ele é muito querido por Pep Guardiola e visto como uma das peças para o futuro do meio-campo dos Citizens.

Conheça mais da história do Melhor Jogador do Torneio Maurice Revello, campeão com a seleção brasileira olímpica e que está proibido de jogar pelo time que foi contratado.

COMEÇO E DESTAQUE NO CRUZ-MALTINO



Douglas deu seus primeiros no , clube que defendeu desde 2013, quando foi aprovado em uma peneira. O volante foi o principal destaque da campanha do Cruz-Maltino na de 2016, mesmo atuando apenas na segunda metade do campeonato, após subir do elenco Sub-20.

A confiança cresceu e ele ganhou espaço no time titular no restante do ano e início de 2017. A velocidade de raciocínio e movimentação se tornaram evidentes e, não à toa, ele foi escolhido para a Seleção do daquele ano.

O interesse do futebol europeu cresceu e, após ser especulado no e , No entanto, foi o Manchester City que o levou de São Januário por 13 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões).

ESTÁGIO PROLONGADO NA ESPANHA



Na , Douglas Luiz foi peça importante nas duas temporadas que defendeu o Girona, equipe modesta da Catalunha. Ao todo, foram 46 partidas acumuladas entre e .

Apesar do esforço, o brasileiro não conseguiu evitar o rebaixamento dos Albirrojos em seu segundo ano. Mesmo assim, Guardiola já elogiou o brasileiro, afirmando que o jogador "está pronto para se juntar ao elenco do City", em meados de 2018.

#PEP: @dg_douglas08 is ready to play in the first team. We believe he can play with us. #mancity — Manchester City (@ManCity) 3 août 2018

E NO CITY?



Mesmo com os elogios de Guardiola e a intervenção de Tite, a Federação Inglesa de Futebol (FA) negou a concessão do visto de trabalho para Douglas. A falta de experiência pela seleção principal do foi o principal fator para a recusa do pedido feito pelo City.

Com isso, o brasileiro não teve nenhuma partida oficial pela equipe inglesa até o momento, apenas amistosos disputados no exterior, como na .

O treinador catalão chegou a pedir a contratação de um jogador para compor elenco no meio-campo e que tivesse características semelhantes às de Fernandinho. Douglas poderia ser o cara, se a FA permitisse.