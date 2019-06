Conheça a Jamaica, adversária do Brasil na 1ª rodada do Mundial Feminino

Primeira adversária do Brasil na Copa, Jamaica perdeu apenas duas partidas nas eliminatórias para o Mundial

A entrará em campo neste domingo (09), às 10h (Brasília), contra a na estreia da . Sem a capitã Marta que se recupera de uma lesão muscular, o terá pela frente o time de pior colocação do ranking geral da Fifa entre as 24 equipes que disputam o Mundial.

Ainda assim, as histórias do time jamaicano o colocam entre os primeiros no quesito de superação. Confira alguns detalhes das rivais brasileira na da :

Classificação à Copa do Mundo

A Jamaica conquistou vaga para a Copa do Mundo após o terceiro lugar no Campeonato Concacaf. O time derrotou o Panamá por 4 a 2, em outubro de 2018, na decisão pela medalha de bronze.



(Foto: Ronald Martinez)

Ao longo da fase eliminatória o time africano perdeu apenas duas vezes para o Canadá por 2 a 0, e 6 a 0, para os . Ao todo, marcou 53 gols e sofreu 14.

Estilo de jogo

Comandada por Hue Menzies, a equipe é conhecida pela velocidade em campo. Agora, com o retorno do atacante Trudi Carter de uma lesão, o time ganhará ainda mais velocidade no setor ofensivo.

Já a defesa, apesar da goleada para os EUA, mostrou ser “dura na queda” durante as eliminatórias. As zagueiras ainda costumam ser as principais atletas nos lançamentos do time.

Treinador

Hue Menzies, nasceu na e cresceu na Jamaica antes de se mudar para os Estados Unidos, em 1980. O técnico que comandou equipes do futebol feminino infantil na Flórida, foi apresentado ao programa de futebol nacional de mulheres na Jamaica por recomendação do embaixador do futebol feminino do país, Cedella Marley, em 2014, e desde então está presente no futebol jamaicano.

Principal atleta

Khadija Bunny Shaw se destaca graças a velocidade e a tática demonstrada em campo. Jogadora da seleção desde a categoria do Sub-15, ainda disputou jogos com as equipes do Sub-17 e Sub-20.

Desde os 14 anos atuando com a equipe nacional, estreou pela seleção principal em 23 de agosto de 2015 e contribuiu com um gol na vitória por 6 a 0 sobre a República Dominicana.

The Guardian footballer of the year 2018: Khadija ‘Bunny’ Shaw https://t.co/hjGzDh9Q0d — The Guardian (@guardian) 28 de dezembro de 2018

Em 2018, Shaw ganhou o prêmio do jornal The Guardian, o “Guardian Footballer of the Year”, entregue a atletas que já fizeram algo realmente notável, seja superando adversidades ou ajudando ao próximo.