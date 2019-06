Conheça a Itália, adversária do Brasil na 3ª rodada do Mundial Feminino

O melhor resultado da Itália em uma Copa do Mundo ocorreu em 1991, quando a seleção chegou às quartas-de-final, mas perdeu para a Noruega

A seleção brasileira entrará em campo nesta terça-feira (18), às 16h (Brasília), contra a pelo terceiro jogo da . O terá pela frente a líder do grupo e jogará a última partida de olho em uma vaga às oitavas de final.

Invicta na competição, a Itália marcou sete gols em dois jogos. Confira alguns detalhes das rivais brasileira na da :

Classificação à Copa do Mundo

A Itália se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez em 20 anos. O time garantiu o feito sete meses após a equipe masculina não conseguir vaga para o Mundial da , em 2018.



Líder do grupo nas eliminatórias para a Copa de 2019, a equipe sofreu apenas quatro gols em oito jogos disputados, sendo que dois ocorreram no último duelo contra a .

Estilo de jogo

A solidez defensiva é um dos pontos fortes da equipe no torneio disputado na França, apesar da perda da zagueira Cecília Salvai, devido uma lesão no ligamento cruzado anterior. A seleção que ainda não perdeu no Mundial, sofreu apenas um gol em dois jogos.

A equipe bem organizada em campo, tem jogadoras talentosas, por sua vez, sofre com a falta de presença física em algumas áreas do gramado.



A itália iniciou os treinamentos na segunda semana de maio, com o objetivo das atletas se familiarizarem uma com a outra. O time costuma atuar no 4-3-3 ou com o 4-4-2, graças as jogadoras de meio de campo versáteis como Bonansea, Valentina Cernoia, Aurora Galli e Manuela Giugliano.

Treinadora

Milena Bertolini foi nomeada em agosto de 2017, substituindo a lenda do futebol italiano Antonio Cabrini, que esteve no cargo por cinco anos. Ex-zagueira de 52 anos, Bertolini começou a trabalhar como preparadora física e assistente antes de treinar a equipe nacional feminina.

Principal atleta

Apesar do coletiva no time italiano ser um dos principais pontos positivos, o elenco tem a atleta destaque. Barbara Bonansea, de 28 anos, joga na como meia. Bonansea ganhou a e a Copa Itália em 2019, com a Velha Senhora, enquanto estudava economia na Universidade de Turim.



