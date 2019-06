Conheça a Austrália, adversária do Brasil na 2ª rodada do Mundial Feminino

Liderado pela artilheira Sam Kerr, o atual time da Austrália é considerado o mais forte na história do país até então

Após estrear com vitória na 2019 contra a , o se prepara para o segundo duelo da competição diante a , na próxima quinta-feira (13), às 13h (Brasília). Com o possível retorno da capitã e principal atleta do elenco, Marta, a seleção irá encarar a 6ª colocada no ranking geral da Fifa.

No último mundial as australianas eliminaram o Brasil nas oitavas de final. Agora depois de quatro anos, as equipes voltam a se enfrentar em um duelo de Copa. Confira alguns detalhes da Austrália, seleção considerada uma das favoritas ao título:

Estilo de jogo

O time que iniciou o ano repleto de dúvidas sobre a permanência do treinador Ante Milicic no cargo devido alegações de um ambiente estagnado, mostrou que a realidade no vestiário é diferente e deu a “volta por cima”. Com jogadoras determinadas e união demonstrada pelas mesmas, a Austrália chegou na como uma das favoritas a vencer a Copa.



(Foto: N/A)

Apesar da derrota para a , por 2 a 1, no primeiro jogo do time no Mundial, a Austrália costuma ter um sistema de jogo agressivo graças ao 4-2-4 (ou 3-3-4), o time pressiona as zagueiras adversárias sem permitir que o rival consiga ultrapassar o meio de campo. As jogadas rápidas pelas laterais também são um dos pontos fortes da seleção que tem boa transição em campo.

Milicic, treinador do elenco que mistura juventude e experiência, deixa claro a filosofia de posse de bola durante quase toda a partida.

Treinador

Ante Milicic serviu como assistente técnico da equipe masculina na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Sob o comando de Ange Postecoglou, o time se destacou com as exibições no mundial.

Conhecido pela forte personalidade, o técnico costuma extrair o melhor dos elencos que já comandou, seja como assistente técnico ou treinador efetivo.

Principal atleta

Sam Kerr é a principal atleta da Austrália. Kerr chega à França com quatro prêmios consecutivos na Golden Boot, como artilhiera.



(Foto: Getty Images)

A atleta de apenas 25 anos de idade, é a maior goleadora de todos os tempos da NWSL, principal liga feminina dos , e na W-League, liga australiana.