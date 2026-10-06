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Ahmed Mansy
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Confusão terminada em expulsão: os jogadores da Arábia Saudita provocaram a torcida dos Emirados Árabes Unidos de propósito?

Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Gulf Cup
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Cenas emocionantes aconteceram no fim da partida

Diversos tumultos marcaram os minutos finais da partida decisiva da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", entre as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

A seleção saudita venceu a seleção emiradense pelo placar de 2 a 0, na partida realizada nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final do torneio do Golfo.

Nos minutos finais da partida, os jogadores das seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos se envolveram em diversos tumultos, enquanto a Arábia Saudita vencia por 2 a 0 e estava perto de conquistar o título do torneio.

No entanto, a maior confusão aconteceu pouco antes do fim, quando Mutaib Al-Harbi e Hammam Al-Hammami, jogadores da seleção saudita, foram em direção à torcida da seleção dos Emirados Árabes Unidos para comemorar a vantagem diante dela.

Essa atitude provocou a intervenção de alguns jogadores da seleção dos Emirados Árabes Unidos, que foram em direção à dupla saudita e entraram em confronto com eles para impedi-los de comemorar diante da torcida emiradense.

Alguns membros da comissão técnica da seleção dos Emirados Árabes Unidos se envolveram naquela crise, levando o árbitro marroquino Jalal Jaid a decidir pela expulsão de um deles.

Vale lembrar que este é o primeiro título da seleção saudita em 23 anos, desde que foi campeã da Copa do Golfo Arábico de 2003, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos fracassou na tentativa de recuperar o título que não conquista desde 2013.

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