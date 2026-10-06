Diversos tumultos marcaram os minutos finais da partida decisiva da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", entre as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

A seleção saudita venceu a seleção emiradense pelo placar de 2 a 0, na partida realizada nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final do torneio do Golfo.

Nos minutos finais da partida, os jogadores das seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos se envolveram em diversos tumultos, enquanto a Arábia Saudita vencia por 2 a 0 e estava perto de conquistar o título do torneio.

No entanto, a maior confusão aconteceu pouco antes do fim, quando Mutaib Al-Harbi e Hammam Al-Hammami, jogadores da seleção saudita, foram em direção à torcida da seleção dos Emirados Árabes Unidos para comemorar a vantagem diante dela.

Essa atitude provocou a intervenção de alguns jogadores da seleção dos Emirados Árabes Unidos, que foram em direção à dupla saudita e entraram em confronto com eles para impedi-los de comemorar diante da torcida emiradense.

Alguns membros da comissão técnica da seleção dos Emirados Árabes Unidos se envolveram naquela crise, levando o árbitro marroquino Jalal Jaid a decidir pela expulsão de um deles.

Vale lembrar que este é o primeiro título da seleção saudita em 23 anos, desde que foi campeã da Copa do Golfo Arábico de 2003, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos fracassou na tentativa de recuperar o título que não conquista desde 2013.