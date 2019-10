Confusão nos arredores do Maracanã antes de Flamengo x Grêmio

Torcedores que buscavam invadir o estádio foram detidos; bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas pela polícia

Poucas horas antes do início do jogo de volta entre e , pela semifinal da Libertadores da América, houve confusão no entorno do Maracanã.

Foi preciso a Polícia Militar entrar em ação, fazendo uso de bombas de gás lacrimogêneo, além do reforço do Batalhão de Choque para conter torcedores rubro-negros que, sem ingresso, tentavam invadir o estádio.

A confusão começou nos arredores da estátua do Bellini, ponto de encontro tradicional de torcedores em uma das principais entradas para o Maracanã.

Os seguranças que estavam no local chegaram a receber avisos de rádio, comunicando a chegada de um grupo de torcedores que buscavam repetir a invasão feita na final da em 2017 – jogo contra o Independiente, da , que terminou em confusão e título para os visitantes.

Vídeo da confusão no Maracanã. Algumas pessoas tentaram invadir. Os policiais conseguiram controlar. #ODia pic.twitter.com/BEXfl4Vzks — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 24, 2019

Na véspera da partida também houve torcedores, que planejavam invadir o estádio, detidos. Nas últimas semanas a Polícia Civil monitorou as manifestações de torcedores nas redes sociais e grupos de conversa na busca para coibir tais acontecimentos.