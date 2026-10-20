Há confusão no vestiário do Manchester United, segundo Gary Neville afirmou à Sky Sports. O ex-jogador está praticamente certo de que Amad Diallo e Lisandro Martínez tiveram um desentendimento.

Na semana passada, o Manchester United foi derrotado sem oferecer muita resistência na Liga dos Campeões. Os Diabos Vermelhos perderam por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid.

Após a partida, Martínez deu uma entrevista à Amazon Prime em que criticou abertamente o diretor técnico do clube em termos contundentes.

Segundo Martínez, houve investimento muito abaixo do necessário no elenco do clube no verão passado. Ele esperava muito mais. As declarações lhe renderam muitas críticas. O clube considera não exercer a opção de prorrogar seu contrato por um ano.

Próximas partidas COM Liga dos Campeões 12:45 MUN Assistir

Depois da entrevista do zagueiro argentino, Diallo se manifestou no Snapchat. Ele publicou a mensagem: "Uma vergonha absoluta, estou sem palavras." A postagem também causou muita polêmica.

Neville tem certeza de que a postagem de Diallo era dirigida a Martínez. "Acredito que houve, sem dúvida, uma discussão acalorada entre eles no vestiário. Eles brigaram. Cem por cento. É impossível que não tenham conversado sobre essa questão com Martínez."

"Se você pensar na postagem de Amad Diallo no Snapchat, ela era dirigida ao companheiro de equipe. Então está claro que eles brigaram. Martínez passou dos limites, mas Amad também", concluiu.