Confusão no FC Utrecht: Ron Jans está farto de um jogador e o exclui da equipe imediatamente

Há confusão no FC Utrecht. Can Bozdogan foi afastado do clube por Ron Jans, depois que o alemão expressou recentemente seu descontentamento com o papel de reserva que vem desempenhando ultimamente, segundo informa o confiável observador do FC Utrecht, Edjeuitnoord.

Bozdogan se apresentou no escritório de Jans no dia seguinte à partida contra o sc Heerenveen, na última quinta-feira (vitória por 3 a 2). Ele estava insatisfeito por não ter sido escalado para substituir Engwanda, que havia saído de campo lesionado.

O técnico, que já deixou o cargo, não gostou nada disso e, em seguida, tirou Bozdogan da escalação do FC Utrecht para a final do playoff contra o Ajax (1 a 1, derrota nos pênaltis).

Desde então, Bozdogan não voltou mais ao clube. O alemão também não compareceu à festa de encerramento da temporada na segunda-feira e parece ter disputado sua última partida pelo FC Utrecht.

O meio-campista de 25 anos tem contrato prestes a expirar na cidade de Utrecht e, portanto, poderá ser contratado sem custos de transferência por clubes interessados neste verão.

Nesta temporada, Bozdogan atuou apenas dezoito vezes pelo Utrecht, em parte devido a uma lesão prolongada no pé. Ele marcou um gol pelo clube da província.