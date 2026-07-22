Segundo Fabrizio Romano, o jogador de ataque já deu sinal verde para a transferência para a Saudi Pro League. Dependendo do resultado dos exames médicos, o Al-Hilal poderá anunciar a conclusão da negociação em breve, segundo as informações.

Segundo Romano, o West Ham receberá uma quantia inicial de cerca de 64,5 milhões de euros. Incluindo bônus, o clube rebaixado da Premier League poderia, portanto, receber até 76 milhões de euros pela transferência de Summerville.

Com ótimas atuações na segunda metade da última temporada, o jogador de 24 anos não conseguiu impedir o rebaixamento do West Ham, mas conseguiu garantir sua vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo. No torneio na América do Norte, Summerville conseguiu se destacar com atuações ousadas: em quatro partidas da Copa do Mundo, ele marcou dois gols e deu duas assistências.

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Em seguida, a AS Roma foi a primeira a se posicionar, querendo a todo custo trazer a estrela em ascensão da seleção holandesa para a Série A. No entanto, o West Ham teria rejeitado uma oferta de 46 milhões de euros e insistido em pelo menos 60 milhões de euros. Assim, o Al-Hilal acabou conseguindo entrar na disputa e, aparentemente, chegou a um acordo com o próprio Summerville. Romano escreveu a esse respeito sobre “48 horas loucas, nas quais a Roma tentou de tudo até o fim”.





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Summerville é formado nas categorias de base do Feyenoord de Roterdã, onde, no entanto, não conseguiu se destacar após uma briga no vestiário. Após passagens por empréstimo pelo FC Dordrecht e pelo ADO Den Haag, Summerville mudou-se para a Inglaterra aos 18 anos, onde teve que subir na carreira passando pela equipe sub-23 do Leeds United. Em 2024, o West Ham United pagou pouco menos de 30 milhões de euros pelo driblador, cujo contrato em Londres teria validade até 2029.