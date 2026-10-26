O Fenerbahçe recuou a bola do círculo central para o goleiro Ederson, que deu um chutão para a frente. Após 12 segundos, o zagueiro do Gala Abdülkerim Bardakci e o atacante do Fener Romelu Lukaku disputaram a bola. O defensor prendeu o braço do belga, mas acabou caindo. Lukaku apontou o dedo indicador para ele, deixando claro o que achava da jogada. Imediatamente, formou-se uma confusão entre os jogadores, que nem mesmo o assistente do árbitro, que entrou em campo às pressas, conseguiu conter.

Depois de empurrões e agarrões entre vários jogadores das duas equipes, a situação voltou a se acalmar um pouco, embora Lukaku ainda tenha dirigido insultos pesados ao adversário. Por fim, o árbitro chamou Bardakci e Lukaku para esclarecer o ocorrido.

Depois disso, Lukaku teve pouca participação no clássico. Quem ganhou as manchetes foi Victor Osimhen, seu adversário no ataque do Gala: o nigeriano marcou duas vezes ainda antes do intervalo e colocou o Cim Bom em uma merecida vantagem de 2 a 0 (29 e 44 minutos). O Fenerbahçe conseguiu dar apenas uma finalização a gol na primeira hora de jogo. O lance mais perigoso dos visitantes veio dos pés de um jogador do Gala: Davinson Sanchez desviou a bola para a própria trave ao tentar afastá-la. Irfan Kahveci descontou para os visitantes com uma bicicleta espetacular, mas o Fener não conseguiu ir além do 1 a 2.

Como foram as últimas semanas de Gala e Fener?

Com a vitória no clássico sobre o arquirrival, o atual campeão Gala mantém a liderança da Süper Lig, enquanto o Fenerbahçe, em quinto lugar, já está seis pontos atrás do líder. Nas últimas semanas, muita coisa também deu errado para o Fenerbahçe na Champions League: na segunda rodada, a equipe foi goleada por 6 a 0 pelo Aston Villa fora de casa e, na semana passada, deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 no empate por 2 a 2 em casa com o Slavia Praga. Com isso, o cargo do técnico Ismail Kartal ficou sob forte pressão.