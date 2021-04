Confusão em Flamengo x Palmeiras teve xingamentos e Marcos Braz no chão, após socos

Cartola flamenguista teria respondido às provocações do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins e o clima esquentou no túnel

Nesse domingo (11), o Flamengo conquistou mais um título para sua galeria. O Rubro-Negro bateu o Palmeiras, nos pênaltis, e faturou a taça da Supercopa do Brasil. Além da batalha pelo troféu dentro das quatro linhas, o clima esquentou no túnel que leva aos vestiários e foi reportada uma briga que envolveu palmeirenses e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz.

De acordo com o relato da ESPN Brasil, o mandatário do Flamengo teria sido agredido com socos que o levaram ao chão nas escadarias do túnel de acesso ao vestiário.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A confusão começou após o auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins ter sido expulso. Ele já estava fazendo as vezes de técnico porque Abel Ferreira também tinha recebido o cartão vermelho ainda no primeiro tempo.

Irritado, o auxiliar do treinador palmeirense foi para o vestiário e no caminho cruzou com Marcos Braz, que estava no local. "Levem logo a taça", teria dito o português ao flamenguista. O cartola do Fla não gostou da provocação e foi discutir com Martins. Enquanto isso, Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, teria dito "vai tomar no c..." a Martins.

Com a discussão acalorada entre Martins e Braz, os seguranças contratados pelo Palmeiras se envolveram na confusão, que chegou às vias de fato. Não se sabe ainda quem atingiu Braz, mas o relato é que teria levado pelo menos dois socos e caído da escada que dá acesso ao túnel.

Foi nesse momento que na transmissão relatou-se uma confusão, mas as câmeras da CBF (que fez a geração das imagens) não mostraram, gerando críticas de Galvão Bueno em sua volta às narrações na Rede Globo. Braz teria sido agredido mais uma vez, enquanto estava no chão.

Os atletas foram ao socorro do cartola e o ajudaram a levantar do chão. O tumulto só foi apartado pelos seguranças da CBF e pelos delegados da partida.