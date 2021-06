Confusão em Brasil x Vasco teve expulsão e Marcelo Cabo exigindo “respeito”

O treinador cruz-maltino foi um dos expulsos após vitória por 2 a 1, de virada, sobre o clube gaúcho na Série B

O Vasco da Gama conseguiu, de virada, a sua primeira vitória nesta edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro. E foi com muita emoção, seja pelo roteiro como o triunfo aconteceu sobre o Brasil de Pelotas, seja pela confusão que tomou conta do estádio Bento Mendes de Freitas depois.

A equipe carioca, que vinha de empate e derrota nas duas rodadas anteriores, começou perdendo por 1 a 0 (gol contra do zagueiro Ernando) e não jogou bem. Ainda assim, arrancou a virada com gols de Morato e Daniel Amorim, jogadores que iniciaram a partida no banco de reservas e foram acionados pelo técnico Marcelo Cabo. Finalizado o duelo, uma confusão tomou conta: entre ‘empurra-empurras’ os treinadores de ambos os lados foram expulsos em meio ao clima tenso visto entre as duas comissões técnicas.

Através de sua assessoria de imprensa, o Vasco da Gama informou que a confusão foi uma resposta à forma como o Brasil de Pelotas tratou o Cruz-maltino. O clube gaúcho, segundo o clube de São Januário, impediu a passagem da delegação vascaína para os vestiários e passou boa parte do encontro provocando os vascaínos. Finalizado o jogo, Marcelo Cabo se direcionou a membros da comissão técnica do Brasil e disse o seguinte: “Vocês têm que aprender a respeitar o trabalho dos outros. Respeita o Vasco. Faz graça agora”.

Por causa do cartão vermelho, Marcelo Cabo não estará na área técnica do Vasco para o próximo desafio do time nesta Série B, contra o Avaí. O time será comandado pelo auxiliar Fábio Cortez.

Confira, abaixo, a cronologia que, segundo o Vasco da Gama, levou à confusão.

Esclarecimentos quanto aos fatos subsequentes à partida deste sábado (12/06), contra o Brasil, pelo Campeonato Brasileiro.

Cronologia dos acontecimentos:

- Médico e massagista do Brasil-RS passaram o jogo todo provocando o banco do Vasco da Gama, dentro da área de competição;

- Os profissionais diziam, inclusive, frases como “Boa viagem pra vocês” e “Ainda vão tomar mais”, desde o primeiro tempo de partida;

- Quando o Vasco virou o jogo, o técnico Marcelo Cabo comemorou com os jogadores que estavam aquecendo, do lado contrário ao do banco do Brasil-RS. As imagens são claras. Quem comemorou perto do banco do Brasil foram os próprios atletas do Vasco;

- Ao final do jogo, Marcelo Cabo se direcionou ao médico e ao massagista que provocaram o banco vascaíno ao longo da partida com a seguinte frase: “Vocês têm que aprender a respeitar o trabalho dos outros. Respeita o Vasco. Faz graça agora”;

- Cláudio Tencati, que foi treinador do assistente técnico do Vasco, Gabriel Cabo, no Londrina, sem saber o que aconteceu durante todo o jogo, se sentiu ofendido e iniciou a confusão;

- O árbitro e seus auxiliares já estavam perto do meio do campo neste momento. Quem relatou o acontecido, de forma parcial e errada, foi o quarto árbitro, gaúcho, que deixou os integrantes da comissão técnica do Brasil-RS fazerem o que fizeram durante todo o confronto e, em nenhum momento, os repreendeu;

- Houve também desentendimento nas arquibancadas do estádio, pois os dirigentes do Brasil-RS mandaram fechar os portões de acesso ao campo, não permitindo a passagem da delegação vascaína ao vestiário, situação que só foi resolvida com a chegada dos representantes da CBF.