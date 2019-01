Confusão com torcedores na Champions League gera multa de 35 milhões de euros para o PSG

O Paris Saint Germain terá que arcar com a multa de 35 mil euros (cerca de R$150 mil), devido a confusão provocada por alguns torcedores do time no jogo da Champions League 2018-19, contra o Estrela Vermelha, em 03 de outubro, pela fase de grupo da competição.

A decisão anunciada pela Uefa nesta sexta-feira (11), livra a equipe parisiense de punições mais severas como a perda de mando de campo. Desta forma, Neymar e companhia vão poder disputar o duelo de volta das oitavas de final da League, contra o Manchester United, no Parque dos Príncipes, em 06 de março.

Na ocasião, cerca de 300 torcedores encapuzados lançaram objetos distintos contra os policiais, que responderam com bombas de lacrimogêneo, após a goleada do PSG por 6 a 1.