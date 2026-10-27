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"Confrontos árabes à vista": tudo o que você precisa saber sobre o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação

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O sorteio será amanhã

 A torcida aguarda os resultados do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação Africana para a atual temporada de 2026-2027.

Está completa a lista das equipes classificadas para as oitavas de final nas duas competições, que serão divididas em 4 grupos em cada torneio, cada um com 4 equipes, com o primeiro e o segundo colocados avançando às quartas de final.

A Confederação Africana de Futebol realizará o sorteio da fase de grupos nesta quarta-feira, na sede da Federação Egípcia, na cidade de 6 de Outubro.

Liga dos Campeões da África: a classificação na ausência do atual campeão

 As fases preliminares registraram algumas surpresas, sendo a mais marcante a eliminação do sul-africano Mamelodi Sundowns, atual campeão, pelo angolano Wiliete.

Após a classificação das dezesseis equipes, o primeiro pote teve domínio árabe completo, com forte presença do Egito por meio de Zamalek e Pyramids.

A distribuição das equipes antes do sorteio ficou da seguinte forma:

Primeiro pote: Zamalek, Pyramids, Espérance de Tunis (Tunísia), Berkane (Marrocos)

Segundo pote: Al Hilal (Sudão), Simba (Tanzânia), Young Africans (Tanzânia), Petro de Luanda (Angola)

Terceiro pote: Orlando Pirates (África do Sul), Horoya (Guiné), Nouadhibou (Mauritânia), MC Alger (Argélia).

Quarto pote: Wiliete (Angola), Club Africain (Tunísia), Maghreb de Fès (Marrocos), Coton Sport (Camarões).

De acordo com a classificação, a ocorrência de confrontos árabes nas oitavas de final é algo possível, podendo até haver duas equipes de um mesmo país em um único grupo.

Isso pode acontecer diante da presença do Espérance no primeiro pote e de seu compatriota Club Africain no quarto pote, assim como no caso do Berkane e do Maghreb de Fès.

Copa da Confederação Africana: competição pegando fogo

A Copa da Confederação Africana conta com a presença marcante de alguns clubes tradicionais, o que promete uma competição pegando fogo na fase de grupos.

Após completar a lista dos classificados para esta fase, as equipes foram divididas em 4 níveis, da seguinte forma:

Primeiro pote: Al Ahly (Egito), USM Alger (Argélia), AS FAR (Marrocos) e o classificado do confronto (CR Belouizdad, da Argélia, e Douanes, da Mauritânia)

Segundo pote: Raja (Marrocos), Maniema (Congo), Azam (Tanzânia), CS Sfaxien (Tunísia).

Terceiro pote: Al Ahly Tripoli (Líbia), Singida (Tanzânia), Black Bulls (Moçambique), Real Bamako (Mali).

Quarto pote: Sako Kara (Togo), Red Arrows (Zâmbia), 1º de Agosto (Angola), Durban City (África do Sul).

Também aqui a classificação abre as portas para confrontos árabes na próxima fase, assim como para a presença de duas equipes de um mesmo país em um único grupo, como AS FAR e Raja.

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