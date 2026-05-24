Confrontos após o jogo entre Ajax e FC Utrecht: torcedores atiram pedras na polícia

A vitória do Ajax nas eliminatórias para as competições europeias causou cenas caóticas em Volendam na tarde de domingo. Logo após o apito final, centenas de torcedores do Ajax invadiram o campo do Kras Stadion para comemorar o sucesso de seu time. Também fora do estádio houve agitação após a partida.

A segurança não conseguiu conter a invasão em massa do campo. Jogadores tanto do Ajax quanto do FC Utrecht deixaram rapidamente o gramado, enquanto a polícia e a Unidade Móvel intervieram rapidamente para evitar uma escalada maior.

Com várias linhas de contenção e cães policiais, a Unidade Móvel conseguiu, por fim, fazer com que os torcedores recuassem em direção às arquibancadas. A polícia já havia previsto uma possível invasão de campo e, por isso, estava imediatamente presente no campo e ao redor dele.

A alegria exuberante entre a torcida do Ajax era compreensível. Graças ao papel de destaque do goleiro Maarten Paes, que defendeu duas cobranças de pênalti na série de pênaltis, o Ajax garantiu sua vaga nas competições europeias. Com isso, os amsterdenses podem se preparar para as eliminatórias da Conference League.

Devido à série de shows de Harry Styles na Johan Cruijff ArenA, a partida foi disputada no Kras Stadion, em Volendam. Nesse estádio, as arquibancadas ficam próximas ao campo, o que aumenta consideravelmente a chance de invasão de campo.

Também fora do estádio, a situação permaneceu agitada após o jogo. A polícia de choque teve que intervir para manter separados os torcedores do Ajax e do FC Utrecht. Segundo relatos, grupos de torcedores tentaram se encontrar em vários pontos ao redor do estádio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram, além disso, como torcedores do Utrecht tentaram sair da área isolada destinada à torcida visitante, fora do estádio. A polícia de choque utilizou gás lacrimogêneo e fez o grupo recuar.

A situação se agravou ainda mais quando torcedores do FC Utrecht atiraram pedras contra a polícia. Uma janela de um prédio próximo também foi atingida. Por volta das 16h, os torcedores visitantes puderam finalmente retornar a Utrecht de ônibus, sob escolta policial.

Uma pessoa foi detida em torno do jogo. Trata-se de um torcedor do Ajax suspeito de ter agredido um colega torcedor dentro do estádio.