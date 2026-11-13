Confissões tardias demais: presidente do Zamalek critica sua diretoria e revela conta de 7 milhões de dólares

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Hussein Labib, presidente do Zamalek, revelou diversas surpresas sobre os bastidores do período de sua gestão no clube, admitindo a existência de erros na formação do conselho administrativo e reconhecendo que o conselho assume a responsabilidade por novas dívidas que se aproximam de 7 milhões de dólares, apesar de ter quitado grande parte das obrigações financeiras que herdou ao assumir o cargo.

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As confissões do presidente do Zamalek não se limitaram ao aspecto financeiro, mas se estenderam à sua avaliação do desempenho de sua diretoria, de suas escolhas anteriores e de alguns dossiês espinhosos que provocaram ampla polêmica dentro do clube branco.

Durante sua aparição no canal "On Sport", Labib abordou a crise de Abdel Hamid Maaly, esclarecendo que a ausência de tradução da carta da Federação Internacional de Futebol (FIFA) não foi a causa da crise, após o Zamalek ter apresentado recurso contra a punição e, em seguida, chegado a um acordo de conciliação com o jogador, enviando-o ao Tribunal Esportivo, com o pedido de suspensão da punição disciplinar. Acrescentou que o tribunal rejeitou o pedido apesar do pagamento dos valores devidos ao jogador, afirmando que a questão da tradução não estava em pauta no caso.

O presidente do Zamalek revelou que a diretoria espera que a punição de proibição de registro disciplinar seja anulada antes da próxima janela de transferências de inverno, indicando que o clube está empenhando intensos esforços para alcançar esse objetivo, enquanto o Tribunal Arbitral do Esporte ainda não definiu uma data para analisar o caso, o que coloca as próximas movimentações da diretoria diante de um novo desafio.

Em sua avaliação de sua experiência administrativa, Labib fez uma confissão marcante, afirmando que, se pudesse voltar no tempo, mudaria a composição dos membros da diretoria, em referência à existência de divergências internas que afetaram a harmonia entre alguns dos membros. Explicou que um ou três membros não estavam em sintonia com o restante da diretoria, antes de dar ao desempenho da administração uma nota que não ultrapassa 4 pontos em 10, em uma admissão que reflete sua insatisfação total com a experiência.

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Sobre seus momentos mais difíceis dentro do clube, Labib escolheu o episódio da retirada do terreno do Zamalek na cidade do Sexto de Outubro, considerando-o o pior dia que viveu durante seu período como presidente. Também apontou Imam Ashour como a maior perda entre ele, Ahmed Sayed Zizo e Achraf Bencharki, recusando ao mesmo tempo a ideia de um retorno de Zizo ao time, e afirmando que não tentou contratar nenhum jogador do Al Ahly em resposta à transferência do jogador para o rival tradicional.

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7 milhões de dólares: novas dívidas por causa da diretoria

Em uma confissão financeira ainda mais franca, Labib admitiu que sua diretoria causou o acúmulo de dívidas que variam entre 6 e 7 milhões de dólares, esclarecendo que a administração herdou um clube que sofria uma situação financeira extremamente difícil, com compromissos que ultrapassavam dois bilhões de libras, mas conseguiu quitar cerca de um bilhão de libras deles. Apontou que o Zamalek sofreu crises financeiras ao longo de muitos anos, o que leva a diretoria a buscar soluções que garantam estabilidade e sustentabilidade para a próxima gestão.

O presidente do Zamalek explicou que parte das novas dívidas esteve ligada a compromissos contratuais e planos financeiros que não transcorreram como se esperava, citando como exemplo o acordo com o clube Pezoro sobre o valor da negociação, baseado em receitas que o clube aguardava receber do terreno de Outubro, antes que sua retirada complicasse os cálculos financeiros. Acrescentou que a administração ainda não obteve as aprovações necessárias para a obtenção de um lote de terreno no Tagamoa Khames, para compensar parte das perdas.

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Labib negou a interferência de Mamdouh Abbas nas decisões da diretoria, esclarecendo que a relação se baseia em debate e troca de opiniões, por ele ser um dos admiradores do Zamalek, sem impor nenhuma decisão à diretoria. Também lhe dirigiu agradecimentos por suas grandes doações financeiras, ressaltando que estas não são dívidas devidas pelo clube.

Labib falou sobre o fracasso nos esportes de salão, atribuindo-o à ausência das equipes, dos treinadores e do setor de base da forma necessária quando a diretoria assumiu a responsabilidade, além de erros na escolha de alguns treinadores e jogadores, mas afirmou que o clube já iniciou os passos para recuperar sua posição nesses esportes. No âmbito do futebol, descreveu o grupo do Zamalek nas competições africanas como difícil, mas demonstrou confiança na capacidade do time de chegar à partida final.

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Mensagens finais sobre o Al Ahly e Zizo

O presidente do Zamalek indicou a necessidade de o time reforçar o meio-campo e as pontas, além de mudar o estilo de jogo, esclarecendo que Moatamed Gamal prefere realizar os treinos fora da sede do clube, uma decisão que cabe ao diretor técnico. Também afirmou que falar sobre as próximas eleições ainda é prematuro, e que nenhum membro pediu sua consultoria a respeito até agora, mas que anunciará sua posição sobre os candidatos à presidência do clube no momento oportuno.

Labib encerrou suas declarações ressaltando a inexistência de rompimento na relação com a diretoria do Al Ahly, enfatizando que não deseja repetir a experiência de contratar um jogador do clube vermelho, depois de constatar que alguns jogadores que se transferiram entre os dois clubes não tiveram sucesso em sua nova experiência. Entre sua admissão dos erros na formação administrativa, seu reconhecimento das novas dívidas e sua modesta avaliação de sua diretoria, as declarações de Labib vieram reabrir o dossiê do balanço de sua gestão do Zamalek e do futuro do clube na próxima etapa.