Jens Wiesing, técnico do Al-Ittihad, admitiu a dificuldade da vitória que sua equipe conquistou sobre o Nefchi Fergana, do Uzbequistão, pelo placar de 2 a 1, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, destacando que o Al-Ittihad enfrentou um adversário forte e sofreu com alguns problemas durante o primeiro tempo.

Wiesing afirmou, durante a entrevista coletiva após a partida, que o Al-Ittihad poderia ter definido o confronto com um placar melhor, depois de ter criado diversas chances de gol, mas não as aproveitou da forma necessária, explicando: "Foi uma vitória difícil, pois enfrentamos dificuldades diante de um adversário forte e sofremos com alguns problemas no primeiro tempo".

O treinador do Al-Ittihad acrescentou que se sente satisfeito com o resultado, apesar de sua equipe ter desperdiçado diversas chances que poderiam ter tornado a partida mais fácil, destacando que o mais importante, no fim das contas, é somar os três pontos e sair com a vitória.

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Wiesing abordou o erro que marcou a partida, explicando que os erros fazem parte do futebol, seja de sua parte ou do árbitro, mas enfatizou a importância da reação da equipe após sofrer o gol e sua capacidade de reverter o resultado e definir o confronto a seu favor.

O treinador do Al-Ittihad encerrou suas declarações reafirmando sua grande satisfação com a vitória, apesar de reconhecer que sua equipe desperdiçou diversas chances cujo aproveitamento teria evitado que o Al-Ittihad entrasse em contas difíceis nos minutos finais da partida.

O Al-Ittihad havia conquistado a vitória nos acréscimos, com um gol do astro marroquino Youssef En-Nesyri em uma cobrança de falta direta.