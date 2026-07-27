Walid Regragui, ex-selecionador de Marrocos, revelou os bastidores da sua viagem histórica com a seleção marroquina na fase final do Mundial de 2022, repassando os desafios que enfrentou desde que assumiu o cargo poucos meses antes do arranque do torneio, as ambições que acompanharam a equipa e o alcançar do melhor feito da história do futebol marroquino e africano ao chegar às meias-finais.

Regragui garantiu que a seleção marroquina não entrou nas competições do Mundial do Catar com o objetivo de uma participação honrosa, mas sim acreditando na sua capacidade de competir com as grandes seleções, apontando que a mudança de mentalidade foi o maior feito alcançado durante aquela viagem histórica.

Regragui afirmou, em declarações reproduzidas pelo site marroquino "El Botola": "Quando a Federação Real Marroquina de Futebol me propôs treinar a seleção, disse que não aceitaria a missão se o objetivo fosse apenas participar. Marrocos não deve ir ao Mundial apenas para marcar presença, mas sim para ser uma seleção capaz de competir. E quando vi a qualidade dos jogadores, convenci-me de que podíamos alcançar algo grande."

O treinador marroquino esclareceu que a falta de tempo foi o maior desafio que enfrentou depois de assumir a missão, já que tinha à sua frente apenas cerca de três meses para se preparar para o Mundial. Disse: "Tínhamos de recuperar alguns jogadores, construir a identidade da equipa, definir as ideias táticas e formar a equipa técnica, tudo isto num tempo recorde."

Ponto de partida e a escrita da história de África

Regragui referiu que o primeiro jogo, frente à Croácia, foi a pedra angular na viagem da seleção marroquina, garantindo que o facto de não perder no encontro de estreia deu aos jogadores um enorme impulso moral.

Acrescentou: "Sabíamos que não perder no primeiro jogo seria muito importante. Depois daquele encontro, os jogadores ganharam grande confiança, e depois veio a vitória sobre a Bélgica para nos dar uma fé ainda maior na nossa capacidade de ir longe."

Regragui garantiu que o apuramento para a segunda fase não era o teto das ambições da seleção marroquina, mas apenas o início para alcançar um feito maior. Disse: "Depois do apuramento na fase de grupos, disse aos jogadores que tinha chegado a hora de entrar na história de Marrocos ao eliminar a Espanha. E depois de a vencermos, o nosso objetivo passou a ser escrever a história de África ao apurarmo-nos para as meias-finais à custa de Portugal."

Acrescentou: "Sentia que estávamos a viver um momento histórico, e pedi aos jogadores que percebessem que representavam uma geração que ficaria na memória dos marroquinos e dos africanos. Esse sentimento deu-nos uma força adicional."

Início de um projeto e não o seu fim

Regragui sublinhou que a seleção marroquina não se contentou em chegar às meias-finais, mas entrou no confronto com a França com a ambição de se apurar para a final. Esclareceu: "Depois de eliminar a Espanha e Portugal, não estávamos a pensar em parar. Acreditávamos realmente na possibilidade de ganhar o Mundial, e por isso entrámos no jogo com a França com a mesma ambição."

Apesar da eliminação frente à seleção francesa, Regragui garantiu que o que foi alcançado no Catar foi um verdadeiro ponto de viragem na história do futebol marroquino. Disse: "Depois de regressarmos a Marrocos, começámos a pensar naquilo que nos faltava para nos tornarmos uma seleção que compete continuamente ao mais alto nível, porque chegar às meias-finais deve ser um início e não um fim."

Regragui encerrou as suas declarações reafirmando que o maior impacto do Mundial do Catar não foi apenas o feito desportivo, mas sim a transformação mental que provocou dentro da seleção e junto dos adeptos marroquinos.

Disse: "O que mais me deixa feliz é que mudámos a mentalidade dos jogadores e dos adeptos. No passado, falar em ganhar o Mundial parecia impossível, mas hoje os marroquinos passaram a acreditar que a sua seleção é capaz de concretizar esse sonho, e essa é a maior vitória para mim."