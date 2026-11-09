"Confissão e advertência": Mourinho encara um fantasma que ameaça as alegrias do Real Madrid

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, demonstrou preocupação com a próxima data Fifa, diante da saída de vários jogadores do time para se juntarem às suas seleções nacionais, apesar da necessidade de descanso e recuperação do desgaste, alertando para as consequências de eles não receberem os cuidados necessários durante o período que se aproxima.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou que a data Fifa provocou temores dentro do Real Madrid, apesar de o time entrar nesse período com a moral elevada, após conquistar 8 vitórias consecutivas, já que a comissão técnica receia que seus jogadores sofram ainda mais desgaste ou lesões em meio aos compromissos internacionais.

Mourinho admitiu suas preocupações após a vitória sobre o Valencia no estádio de Mestalla, afirmando: "Digo a vocês agora que estou preocupado com a data Fifa; porque, se os jogadores ficassem comigo e com minha equipe, poderíamos lhes dar cuidados excepcionais durante o período de recuperação, mas eles estarão com suas seleções nacionais".

O treinador português enviou uma mensagem aos treinadores das seleções nacionais, pedindo que levem em conta a condição física dos jogadores do Real Madrid e não os sobrecarreguem, explicando: "Nunca treinei uma seleção nacional, mas entendo o desejo dos técnicos deles de trabalhar, e esses jogadores não conseguem trabalhar agora; eles precisam de descanso para poder jogar mais tarde com suas seleções nacionais".

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Mourinho acrescentou que compreende a forma de pensar dos treinadores de seleções, que colocam os interesses de suas equipes em primeiro lugar, afirmando: "Não quero ligar para ninguém, nem mesmo para meu amigo Carlo", em referência a Carlo Ancelotti, treinador da seleção do Brasil.

O treinador do Real Madrid abordou a situação dos jogadores convocados pela seleção do Brasil, entre eles Vinícius Júnior e Endrick, ressaltando que não está preocupado com a forma como Ancelotti vai tratá-los, mas sim com a possibilidade de os jogadores sofrerem lesões por desgaste, destacando que as seleções nacionais devem lidar de maneira profissional com os programas de recuperação dos jogadores.

Mourinho encerrou sua fala sobre a saída dos jogadores do Real Madrid para se juntarem às suas seleções, expressando a esperança de que a data Fifa transcorra sem perdas, afirmando: "Vamos torcer para que a sorte esteja do nosso lado".