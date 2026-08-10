Em uma revelação que provoca uma ampla polêmica no futebol inglês, o lendário capitão do Chelsea, John Terry, revelou que o técnico português José Mourinho recorreu a métodos pouco convencionais, chegando ao ponto de obter gravações filmadas dentro dos treinos dos adversários, durante a caminhada do Chelsea rumo ao título da Premier League.

Muito antes do escândalo de espionagem do Southampton contra o Middlesbrough nos playoffs da Championship na temporada passada, o Chelsea aplicava o que se poderia descrever como uma "guerra de vídeo" secreta.

Os detalhes intrigantes foram revelados pelo novo documentário exibido pela plataforma Netflix sobre a era dourada de Mourinho em Stamford Bridge, que destacou o papel central desempenhado pela análise de vídeo no sucesso da equipe.

O responsável por essa área era André Villas-Boas, o homem que mais tarde se tornaria técnico de Chelsea e Tottenham. Villas-Boas diz sobre aquele período: "Aquilo representou uma mudança de paradigma na área de análise de partidas".

E prosseguiu: "Não eram muitos que faziam isso no mesmo nível em que fazíamos naquela época. Era na época dos antigos aparelhos de DVD, que às vezes travavam, e o José quebrava o projetor ou o aparelho de DVD de tanta empolgação!"

O flagra do Bolton: "batam no Gallas"

A maior surpresa foi em uma das sessões preparatórias de vídeo antes do confronto com o Bolton Wanderers, comandado por Sam Allardyce, conhecido por sua ferocidade tática.

John Terry relata o que aconteceu com espanto até hoje: "Estávamos assistindo a um vídeo, e de repente apareceu Sam Allardyce nos treinos do Bolton dizendo: batam no Gallas, ele não é bom nas bolas aéreas".

E completou: "Ele cuspia e falava daquele jeito pelo microfone. Era mais ou menos assim: caramba, quem consegue imagens do campo de treino de alguém? Ainda não sei de onde Mourinho tirou essas imagens!"

Aquelas imagens, segundo Terry, deram ao Chelsea uma grande vantagem mental e tática, e refletiram a mentalidade de Mourinho, que não deixa nenhum detalhe ao acaso em busca da vitória.

"Sairia em um caixão por ele"

O documentário não se limitou a revelar os métodos do "Special One", mas também revelou a dimensão da lealdade que ele plantou nos corações de seus jogadores.

Terry admitiu que estava disposto a sacrificar tudo por seu técnico. Ele relembra como Mourinho certa vez o ignorou na sala de tratamento por causa da lesão, e sua reação foi pedir uma injeção analgésica forte para voltar aos treinos imediatamente, apesar de o fisioterapeuta tê-lo chamado de "louco".

Terry disse sua famosa frase: "Por ele, eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance. Sairia deste campo em um caixão por ele".

Terry afirmou que Mourinho, apesar de sua imagem rígida diante da imprensa, possuía um "lado sensível" que poucos viam, pedindo aos jogadores todo domingo que levassem seus filhos ao campo de treino, brincando e jogando com eles.

Durante as cinco temporadas e meia que a dupla passou junta em dois períodos, Terry e Frank Lampard formaram a espinha dorsal do exército de Mourinho, o exército que o português descreveu como "indo para a batalha".

Terry conclui: "Havia uma foto da Premier League pendurada no vestiário. E, desde a primeira reunião, suas palavras eram claras: vamos esmagá-los. Vamos vencer o campeonato. Vamos arrancar a taça deles neste ano. E fizemos".