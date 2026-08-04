Em confirmação ao que o Kooora revelou recentemente, o clube Al-Hazem anunciou a contratação de um antigo alvo do Al-Ahly egípcio, com o objetivo de substituir seu ex-atacante sírio Omar Al Somah na próxima temporada.

O clube Al-Hazem publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial no "X", anunciando a contratação do congolês Afimico Pululu, ex-atacante do Jagiellonia Białystok da Polônia, em uma transferência livre.

O Kooora havia confirmado, no dia 18 de julho passado, que Pululu passou por exames médicos na Tunísia, com o objetivo de se juntar ao clube Al-Hazem durante a atual janela de transferências de verão.

O atacante congolês será o substituto do sírio Omar Al Somah, que deixou o Al-Hazem após o fim da temporada passada, depois de uma única temporada que passou com a equipe, na qual marcou 9 gols e deu uma assistência em 26 partidas.

Pululu apresentou desempenhos notáveis com seu time polonês na temporada passada, marcando 21 gols e dando 8 assistências em 47 partidas por diversas competições.

O melhor desempenho do jogador de 27 anos veio na temporada retrasada, 2024-2025, quando conquistou o título de artilheiro da Liga Conferência Europa com um total de 8 gols.

Os desempenhos de Pululu levaram o Al-Ahly egípcio a negociar com ele, com o objetivo de contratá-lo durante a última janela de transferências de inverno, de acordo com o que revelaram diversos relatos da imprensa, mas o negócio acabou não se concretizando.

Pululu tem 27 anos e iniciou sua carreira profissional no clube suíço Basel, onde foi promovido ao time principal em 2019, antes de se transferir para o Greuther Fürth alemão em 2022, e deste para o campeão da Polônia no ano seguinte.

Ao longo de 3 anos, Pululu disputou 134 partidas com o Jagiellonia Białystok, nas quais marcou 56 gols e deu 17 assistências, contando com sua capacidade de atuar também como ponta.