Confirmado: Ronaldinho Gaúcho fará despedida em amistoso na Colômbia

Ex-Barcelona e seleção brasileira, Ronaldinho fará amistosos de despedida com o Independiente Santa Fé

Ronaldinho Gaúcho segue ativo nos gramados de futebol. O Independiente Santa Fé, da , revelou que o atleta atuará com a camisa do clube em amistoso diante do , em 17 de outubro.

A informação foi confirmada pelo time colombiano nesta segunda-feira (07), por meio das redes sociais. A equipe batizou a partida de "Despedimo-nos de Dinho no campo". O evento faz parte da turnê de Ronaldinho, e irá ocorrer no Estádio El Campín, em Bogotá.

¡Definido el rival para la despedida de @10Ronaldinho 🤙🏽en Bogotá 🇮🇩!https://t.co/5ksbIFLX95 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 7, 2019

Revelado pelo , Ronaldinho, vale lembrar, estava impedido de viajar após ter tido o passaporte retido devido dívida por dano ambiental.

Ronaldinho já enfrentou o Atlético Nacional, em 2014, época na qual defendia as cores do nas oitavas de final da . Na ocasião, os colombianos eliminaram o , atual campeão da competição até então.