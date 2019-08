Confira os memes de Internacional x Flamengo, pela Libertadores!

Nervosismo, provocação... e muita zoeira nas redes sociais enquanto dois gigantes disputam uma vaga na semifinal do torneio continental

e estão protagonizando uma disputa emocionante por uma vaga na semifinal da Libertadores. O saiu em grande vantagem com a vitória por 2 a 0 na ida, dentro do Maracanã, e fez um excelente primeiro tempo no Beira Rio.

E enquanto as equipes duelam, torcedores e secadores que não estão dentro do estádio não conseguem segurar a emoção... e o humor! Abaixo, confira os memes da partida!

diego alves fazendo cera



flamenguistas: pic.twitter.com/AeATccv29y — carla (@gwbigoI) August 29, 2019

Juiz dando cartão pra Dalessandro, depois pro Diego Alves #INTxFLA pic.twitter.com/HNisIyopJz — Reis ♒ (@Meninalele26) August 29, 2019

um olho no Twitter e o outro no jogo #INTxFLA pic.twitter.com/d1bHYhzVDP — Mazz 💋 (@Kbeyyo) August 29, 2019

#INTxFLA

Terminou o 1° tempo // Ainda tem o 2° pic.twitter.com/HNC9ELg9SV — 👽 uma perdida de Marte (@Bibi95446134) August 29, 2019