Confira o resumo da rodada do futebol europeu no final de semana

As grandes competições nacionais da Europa iniciam mais uma rodada, e agora com o retorno da Bundesliga

Os campeonatos europeus seguem a todo o vapor em 2019, repletos de grandes duelos entre os clubes da elite no Velho Continente.

Confira abaixo um resumo dos principais jogos das cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)



(Foto: Getty Images)

Para abrir a 23ª rodada do Campeonato Inglês, os Wolves irão receber o Leicester City neste sábado (19), a partir das 10h30 (de Brasília). Logo depois, às 13h, o líder Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield.

O segundo colocado Manchester City joga apenas no domingo (20), visitando o Huddersfield Town, às 11h30.

Arsenal e Chelsea serão o grande evento do final de semana. O clássico entre o quinto e quarto colocados da tabela será disputado no Emirates, neste sábado (19), a partir das 15h30.

Outros jogos da rodada:

Manchester United x Brighton - sábado (19), às 13h (de Brasília), Old Trafford;

Fullham x Tottenham - domingo (20), às 14h (de Brasília), Craven Cottage.

LA LIGA (ESPANHA)



(Foto: Getty Images)

Pela Primeira División, o Getafe deu a largada para a 20ª rodada recebendo o Alavés nesta sexta-feira (18).

Neste sábado (19), os primeiros a entrar em campo serão ninguém menos que os gigantes Real Madrid e Sevilla, que ocupam o quarto e terceiro lugar da tabela, respectivamente. A partida tem início a partir das 13h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Na mesma data, Huesca e Atlético de Madrid medem forças no El Alcoraz, a partir das 15h30.

Já o líder Barcelona receberá o Leganés no domingo (20), no Camp Nou, às 17h45.

Outros jogos da rodada:

Celta de Vigo x Valencia - sábado (19), às 17h45 (de Brasília), Balaídos;

Rayo Vallecano x Real Sociedad - domingo (20), às 15h30 (de Brasília), Campo de Vallecas.

SERIE A (ITÁLIA)



(Foto: Getty Images)

A 20ª rodada do Campeonato Italiano começa no sábado (19) com o duelo entre Roma e Torino, no Stadio Olimpico, a partir das 12h (de Brasília). Na mesma data, a Internazionale recebe o Sassuolo a partir das 17h30, no Giuseppe Meazza.

O vice-líder Napoli recebe a quarta colocada Lazio no confronto sediado em San Paolo, neste domingo (20), às 17h30. Já a líder Juventus joga apenas na segunda-feira (21), contra o lanterna Chievo, no Juventus Stadium, a partir das 17h30.

Outros jogos da rodada:

Udinese x Parma - sábado (19), às 15h (de Brasília), Estádio Friuli;

Fiorentina x Sampadoria - domingo (20), às 12h (de Brasília), Artemio Franchi;

Genoa x Milan - segunda-feira (21), às 12h (de Brasília), Estádio Luigi Ferraris.

BUNDESLIGA (ALEMANHA)



(Foto: Getty Images)

A Bundesliga retorna de suas férias de fim de ano neste final de semana.

Para abrir a 18ª rodada, o Hoffenhein recebeu o Bayern de Munique nesta sexta-feira (18), no Rhein-Neckar-Arena. A equipe de Munique venceu por 3 a 1.

O atual líder Borussia Dortmund irá visitar o quarto colocado RB Leipzig neste sábado (19), na Red Bull Arena, a partir das 15h30 (de Brasília). Já o terceiro colocado, Borussia Monchengladbach, visitará o Leverkusen na mesma data, mas às 12h30.

Outros jogos da rodada:

Eintracht x Freiburg - sábado (19), às 12h30 (de Brasília), Commerzbank-Arena;

Schalke x Wolfsburg - domingo (20), às 15h (de Brasília), Veltins Arena.

LIGUE 1 (FRANÇA)



(Fotos: Getty Images)

A Ligue 1 inicia sua 21ª rodada com o confronto entre Lille e Amiens, nesta sexta-feira (18), no Pierre Mauroy.

Neste sábado (19), o líder isolado Paris Saint-Germain receberá o Guingamp no Parque dos Príncipes, às 14h (de Brasília). Logo depois, o Monaco recebe o RC Strasbourg, a partir das 17h (de Brasília), no Louis II.

O terceiro colocado Saint-Etienne receberá o Lyon no Stade Geoffroy-Guichard, neste domingo (20), às 18h.

Outros jogos da rodada: