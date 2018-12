Confira como ficou o sorteio da fase de mata-mata da Europa League

A cerimônia em Nyon, na Suíça, sorteou os 32 times que se classificaram para esse estágio e criou diversos jogos interessantes

Uma cerimônia realizada nessa segunda-feira (17), em Nyon, na Suíça, definiu os confrontos da próxima fase da Europa League.

Após o fim da fase de grupos que contou com 24 classificados, os oito times que terminaram em terceiro lugar na Champions League somaram aos melhores dos 12 grupos da Europa League. Com isso, haverá os dezesseisavos de final com jogos de ida e volta nas respectivas casas dos times.

As partidas acontecerão nos dias 14 e 21 de fevereiro de 2019.

(Imagem: Divulgação / Twitter Europa League)