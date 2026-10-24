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"Confio nos árbitros e não gosto de manchetes sensacionalistas": Flick se recusa a entrar na polêmica do Real Madrid

H. Flick
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
K. Mbappe
Alemanha
Espanha
Portugal
França

O técnico do Barcelona se afasta do barulho e opta pelo silêncio antes do clássico

Hans Flick, técnico do Barcelona, recusou-se a se envolver na polêmica sobre a arbitragem antes do confronto com o Real Madrid, preferindo focar na preparação de sua equipe para o clássico, além de fazer questão de dirigir um elogio notável a José Mourinho, treinador do time merengue.

As declarações de Flick vieram na coletiva de imprensa realizada neste sábado, em preparação para a aguardada partida marcada para amanhã, domingo, no estádio Camp Nou, pelo clássico da décima rodada do Campeonato Espanhol.

Diante do crescente debate sobre a arbitragem antes do clássico, Flick enfatizou sua confiança nos árbitros, destacando a necessidade de cada lado proteger seus jogadores, em vez de permitir que a polêmica externa influencie o clima da partida.

Flick se recusa a entrar no debate sobre a arbitragem

Questionado se a polêmica em torno dos árbitros poderia influenciar a arbitragem do clássico, o técnico do Barcelona respondeu com confiança: "Não vai influenciar. Eu confio na arbitragem, e temos visto um bom nível de arbitragem, e cada um de nós tem que proteger seus jogadores".

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Flick também evitou se envolver nas críticas dirigidas ao Real Madrid por suas repetidas falas sobre a arbitragem, afirmando que não quer transformar suas declarações em material para a polêmica midiática.

E disse a respeito, conforme noticiou o jornal "AS": "Prefiro focar na preparação da minha equipe. Esse assunto está ligado às manchetes dos jornais, e eu não quero nenhuma manchete de impacto. Tudo o que quero é focar na minha equipe".

Elogio especial a Mourinho

Ao falar sobre Mourinho, Flick demonstrou grande respeito pelo treinador português, apontando que sua capacidade de comandar clubes desse nível ao longo de muitos anos reflete sua qualidade e experiência.

E disse o técnico do Barcelona: "Tenho um grande respeito por Mourinho. Quando alguém dirige equipes desse nível por muitos anos, isso reflete sua qualidade, e ele provou isso em todos os clubes que treinou".

Flick acrescentou que já visitou Mourinho antes, e que os jogadores alemães que trabalharam sob o seu comando falam dele com grande admiração, antes de descrevê-lo com as palavras: "Ele é um colega de profissão e um companheiro formidável".

Como Flick planeja parar Mbappé?

Sobre a forma como o Barcelona enfrentará o perigo de Mbappé, Flick não revelou um plano específico para marcar o astro francês, mas enfatizou a importância da disciplina coletiva e do bom posicionamento tanto na situação ofensiva quanto na defensiva.

E explicou: "O mais importante é nos posicionarmos bem em campo, com a bola e sem ela, e mantermos a coesão da linha defensiva. Se executarmos tudo da maneira correta, defender os ataques será mais fácil para a nossa linha de trás".

Flick também elogiou a dupla Pau Cubarsí e Gerard Martín, apontando a evolução deles juntos, e disse: "Cubarsí e Gerard estão em muito boa forma, e o que eles apresentam é impressionante. Eles estão evoluindo juntos".

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