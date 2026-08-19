Em entrevista à Sport Bild, o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, destacou que está absolutamente convencido das qualidades do atacante de 21 anos e que, por isso, também acredita que poderá vê-lo em breve vestindo a camisa da seleção alemã.

"Acredito que Dzenan tem condições de dar o salto para a seleção nacional. Como clube, investimos uma quantia de transferência como essa porque todos nós temos grandes expectativas em relação ao caminho que ele pode seguir", declarou Hoeneß.

Pejcinovic seria um tipo de jogador incrivelmente flexível e, por isso, poderia "marcar gols com a direita, com a esquerda e de cabeça". Como centroavante, ele traria "muitas qualidades" que cairiam muito bem para sua equipe na próxima temporada.

Até agora, o jogador de 21 anos ainda não disputou nenhuma partida pela seleção principal. Nas categorias de base, porém, atuou por todas as seleções alemãs de base, da sub-15 até a sub-21. Por esta última, ele ainda esteve em campo em março deste ano e, em sete jogos no total, marcou dois gols.

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Quando Dzenan Pejcinovic vai estrear pelo VfB Stuttgart?

Foi apenas na semana passada que o Stuttgart anunciou oficialmente a contratação de Pejcinovic. Por uma taxa de transferência de 25 milhões de euros, ele deixou o VfL Wolfsburg para se juntar aos suábios. Apenas na transferência de Deniz Undav, no verão passado, o VfB havia pago mais por um jogador.

O jogador de 21 anos está previsto como mais uma opção para o centro do ataque, depois que, em 2025/26, em decorrência da surpreendente saída de Nick Woltemade para o Newcastle United, Undav e Ermedin Demirovic se revezaram por ali.

Pejcinovic pode fazer sua estreia pelo vencedor da Copa da Alemanha de 2025 na sexta-feira, quando o Stuttgart visita o Hansa Rostock na estreia oficial da temporada, pela Copa.