Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, pediu paciência com o desenvolvimento de Estevao depois que o jovem talento mais uma vez não entrou em campo na eliminação do time diante do Liverpool na Copa da Liga Inglesa. Apesar da pressão crescente da torcida em Stamford Bridge para ver mais do atacante brasileiro, Alonso insiste que o jogador ainda está se adaptando às exigências físicas específicas do futebol inglês.

Publicidade

Estevao fica no banco enquanto Chelsea é eliminado em Anfield

O Chelsea foi derrotado pelo Liverpool nos pênaltis nesta quarta-feira, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e acabou eliminado da Copa da Liga Inglesa. Apesar de fazer várias mudanças na escalação titular, Alonso deixou Estevao no banco durante todo o confronto. O Chelsea venceu apenas duas de suas últimas seis partidas. Ao recorrer ao banco em busca do gol da vitória em Anfield, Alonso colocou Emmanuel Emegha em campo no lugar do brasileiro, mas o substituto desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis.

Adaptação às exigências físicas na Inglaterra

Alonso admitiu que a intensidade física do futebol inglês atrasou a adaptação do jogador de 19 anos. Ele também observou que as substituições forçadas de Maxence Lacroix, Moises Caicedo e Malo Gusto limitaram suas opções ofensivas contra o Liverpool.

"Entendo a situação dele e que, com certeza, ele poderia estar mais feliz", disse Alonso após a partida. "Todo jogador quer jogar, quer fazer parte do time. Tivemos alguns jogos intensos, e haverá oportunidades para todos. Tenho certeza de que Este terá a oportunidade dele. A responsabilidade é minha, e precisamos lidar com isso."

Questionado sobre os torcedores que viajaram para acompanhar o time e pediram a entrada do ponta, Alonso respondeu: "Os torcedores disseram muitas coisas. Começamos com Pedro [Neto], Danny [Welbeck] e Morgan [Rogers] no ataque. O jogo teve momentos muito intensos. Sabíamos que seria uma partida de muita exigência física.

Publicidade Publicidade

"Depois, tivemos de lidar com a situação de Moi, que sentiu alguns incômodos. Malo também teve cãibras. Por isso, fomos um pouco obrigados a fazer substituições. Sabemos que a temporada será longa e que haverá oportunidades para todos."

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Chelsea x Manchester United Disney+

Brentford x Nottingham Forest Disney+

Coventry x Sunderland Disney+

Manchester City x Brighton Disney+

Hull x Ipswich Disney+

Bournemouth x Leeds Disney+

Tottenham x Crystal Palace Disney+

Aston Villa x Fulham Disney+

Liverpool x Arsenal Disney+

Newcastle x Everton Disney+



















Ao falar mais sobre o aspecto físico, Alonso acrescentou: "Sim, sabemos que a Premier League e o futebol na Inglaterra são muito intensos. É preciso estar preparado para isso. Este já jogou, claro, esta é a segunda temporada dele. Mas ele teve a lesão e está nesse processo. Acreditem, tenho certeza de que a temporada será longa e Este terá seu papel."

Saída por empréstimo se aproxima, e PSG prepara investida para o inverno

Estevao ainda não foi titular em nenhuma partida da Premier League desde que chegou do Palmeiras, em julho de 2025. A falta de oportunidades despertou o interesse do Paris Saint-Germain, e Luis Enrique estaria interessado em levar o adolescente ao Parc des Princes em janeiro. O campeão francês enfrenta uma crise de lesões no ataque, com Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele no departamento médico.

Publicidade

O Chelsea aceita uma saída no meio da temporada, mas estabeleceu condições rígidas para qualquer transferência temporária. O clube londrino só autorizará um empréstimo sem outras condições contratuais, com o PSG pagando o salário integral do jogador. Também quer incluir penalidades financeiras caso Estevao não atinja um número mínimo garantido de minutos em campo na Ligue 1.

Em busca de regularidade sob pressão crescente

Com apenas duas vitórias em seis partidas, Alonso enfrenta um período difícil enquanto tenta conciliar a condição física do elenco com a necessidade de resultados imediatos. Estevao espera finalmente ter minutos significativos em campo, mas uma transferência iminente para a França parece ser o caminho mais realista para jogar regularmente pela equipe principal. O Chelsea agora precisa se reorganizar e voltar suas atenções para a Premier League enquanto tenta superar a decepção na Copa da Liga Inglesa e subir na tabela.