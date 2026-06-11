Confiantes na vitória sobre o Barcelona... O Real Madrid apresenta uma proposta oficial ao craque do City

O Real Madrid apresentou uma oferta oficial ao craque do Manchester City, com o objetivo de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão, segundo uma reportagem.

O famoso jornalista italiano Fabrizio Romano informou, através de sua conta na plataforma “X” nesta quinta-feira, que o clube madrilenho apresentou uma oferta oficial a Bernardo Silva, o meio-campista português que deixou recentemente o Manchester City ao final da última temporada.

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Romano acrescentou que as negociações estão avançando entre o Real Madrid e o ex-meio-campista do Mônaco.

O jornalista italiano também indicou que o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, está pressionando para contratar Bernardo Silva, enquanto o clube confia em sua vantagem sobre os rivais catalães, Barcelona e Atlético de Madrid, que também desejam contratar o jogador da seleção portuguesa.

O Real Madrid está trabalhando para reforçar fortemente seu elenco neste verão, após uma temporada sem títulos tanto no campeonato nacional quanto na Europa, além das tensões e crises sucessivas entre jogadores e treinadores que incendiaram o vestiário e ocuparam a mídia esportiva em todo o mundo.

Silva se prepara atualmente para disputar a Copa do Mundo com a seleção de Portugal, em um grupo que inclui também a Colômbia, a República Democrática do Congo e o Uzbequistão.