Confiante, treinador do Barcelona avisa: "vamos treinar pênaltis, sonhamos com isso"

Fabian Bustos colocou o confronto desta quarta-feira (29) como o jogo mais importante de sua carreira como treinador e jogador

O Barcelona de Guayaquil encara, nesta quarta-feira (29), diante do Flamengo, um dos jogos mais importantes do clube na última década. Pelo menos é assim que o confronto pela semifinal da Copa Libertadores está sendo encarado dentro do clube.

Nesta segunda-feira (27), o treinador da equipe, Fabian Bustos, concedeu entrevista coletiva e colocou o duelo como o mais importante de sua vida.

"É o jogo mais importante da minha vida futebolística, tanto como jogador como treinador. Nos sentimos bem, trabalhando e estamos em um momento muito bom, sabendo que podemos conseguir para a instituição algo muito importante".

O Barcelona precisa reverter uma vantagem de 2 a 0 criada pelo Flamengo no primeiro jogo, no Maracanã. Mesmo sabendo da dificuldade, Fabian se mostra otimista e avisou que vai treinar cobranças de pênaltis.

"Vamos praticar pênaltis porque é uma possibilidade, sonhamos com isso e tomara que a gente consiga. Vamos tentar estar todos a 100%. Precisamos fazer um jogo completo no tático e defender bem. É fundamental que a gente não sofra gols", ressaltou o comandante.

Apesar da derrota no Maracanã, a torcida do Barcelona está esperançosa para o jogo da volta. Os torcedores do time equatoriano se mostraram orgulhosos da postura do primeiro jogo, diante de uma das equipes mais poderosas do continente. Cerca de 14 mil pessoas são esperadas do Estádio Monumental Banco Pichincha para acompanhar o grande jogo.