Confiança x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida será nesta terça-feira (1), no estádio Batistão, às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo sair do Z-4, o Confiança recebe o nesta terça-feira (1), no estádio Batistão, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Vitória DATA Terça-feira, 1 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Batistão (SE) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Confiança (18º) entra em campo precisando vencer para não ver os adversários abrirem distância na tabela. O técnico Zé Carlos aguarda por um posicionamento do departamento médico quanto aos jogadores lesionados, como o goleiro Rafael , mas já sabe que não poderá contar com o volante Amaral e o atacante Reis, suspensos.

Por outro lado, o Vitória (8º) tem dúvidas para a partida desta terça-feira. Maurício Ramos e Rafael Carioca, que deixaram a última partida lesionados, estão sendo observados pelo departamento médico. Quem também já está com o elenco é o lateral-direito Leandro Silvo, mas o novo reforço ainda não está regularizado.

Provável escalação do Confiança: Jean, Thiago Enners, Nirley, Matheus Mancini, Djalma Silva, Madison, Jeferson Lima, Ari Moura, Iago, Bruno Paraíba e Marcelinho.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos (Wallace Reis), Rafael Carioca (Leocovick), Fernnado Neto, Guilherme Rend, Marcelinho, Vico, Léo Ceará e Mateusinho .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Confiança Série B 29 de agosto de 2020 Confiança 1 x 1 Série B 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Confiança Série B 5 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília) Juventude x Confiança Série B 8 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Paraná Série B 29 de agosto de 2020 Vitória 3 x 4 Ceará Copa do 26 de agosto de 2020

Próximas partidas