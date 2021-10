Confiança x Vasco: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (3), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em confronto de equipes em situações opostas, Confiança e Vasco se enfrentam neste domingo (3), no Batistão, a partir das 18h15 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Vasco DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Batistão, Aracaju - SE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quatro árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistente do VAR: Herman Brumel Vani (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Confiança tenta o triunfo fora de casa / Foto: Lucas Almeida/Confiança

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, o Confiança precisa somar pontos para seguir firme na luta contra o descenso.

O time sergipano não deve ter Nery Bareiro, lesionado, enquanto Hernane Brocador é dúvida, já que não vem sendo relacionado nas últimas partidas.

Do outro lado, o Vasco segue na briga para tentar alcançar o G-4 e sonhando com o acesso.

O Cruzmaltino sofreu uma baixa durante a semana e Andrey, machucado, é desfalque. Por outro lado, Ernando está recuperado de lesão muscular e deve ser relacionado por Fernando Diniz.

Provável escalação do Confiança: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Pereira, Gueye; Di Maria, Messi, Neymar.

Provável escalação do Vasco: Lopes; Gusto, Denayer, Da Silva, Emerson; Caqueret, Guimaraes; Shaqiri, Paqueta, Aouar; Toko Ekambi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Confiança Série B 28 de setembro de 2021 Confiança 1 x 0 Operário Série B 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Confiança Série B 9 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Confiança x Avaí Série B 16 de outubro de 2021 A confirmar

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Goiás Série B 27 de setembro de 2021 Brusque 0 x 1 Vasco Série B 24 de setembro de 2021

Próximas partidas