Confiança x Remo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Confiança e Remo se enfrentam neste domingo (1), no Batistão, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Remo DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos - AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima e Wagner Jose da Silva - AL

Quarto árbitro: Eloane Gonçalves - SE

VAR: Ivaney Alves de Lima - SE

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (1), no Batistão.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem saber o que é vencer na Série C, o Confiança, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado, entra em campo pressionado pela vitória. Até o momento, registra duas derrotas (Floresta e Botafogo-PB), e um empate (Ypiranga).

Do outro lado, o Remo, com quatro pontos, venceu o Vitória na rodada de estreia, perdeu para o Manaus, empatou com o São José.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Remo registra ampla vantagem: sete vitórias, contra dois empates e duas derrotas. No último encontro, as equipes empataram sem gols, pela Série B da última temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 Ypiranga Série C 16 de abril de 2022 Botafogo-PB 1 x 0 Confiança Série C 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manaus x Confiança Série C 7 de maio de 2022 17h (de Brasília) Confiança x Ferroviário Série C 14 de maio de 2022 17h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Remo 2 x 2 São José Série C 23 de abril de 2022

Próximas partidas