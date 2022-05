Confiança x Remo: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Confiança e Remo se enfrentam neste domingo (1), a partir das 19h (de Brasília), no Batistão, pela quarta rodada da Série C.

Ainda sem saber o que é vencer na Série C, o Confiança aparece na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Remo. com quatro pontos, registra uma vitória, uma derrota e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Batistão, o Confiança não poderá contar com Gustavo Cascardo, lesionado. Assim, o técnico Felipe Loureiro pode promover a estreia de Carlos Eduardo.

Já o Remo, sob o comando do técnico Paulo Bonamigo, terá à disposição o meia-atacante Albano, enquanto Daniel Felipe e Erick Flores retornam entre os relacionados.

Possível escalação do Confiança: Careca; Carlos Eduardo (Éverton Silva), Raphael, Nirley (Adalberto) e Mascarenhas (Raí Lopes); Parrudo, Alyson e Adauto; Ítalo, Matheuzinho e Renan Gorne.

Possível escalação do Remo: Vinícius; Pingo (Kevem), Everton Sena, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Erick Flores; Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Brenner.

DESFALQUES

CONFIANÇA:

Gustavo Cascardo: lesionado

REMO:

Ricardo Luz e Rony: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Confiança e Remo será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, neste domingo (1).