Confiança x Náutico: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Confiaça enfrenta o Náutico nesta terça-feira (9), no Batistão, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

Assistentes: Anderson José e Fabrini Bevilaqua (SP)



Quarto árbitro: Jackson Ribeiro (SE)



VAR: Vinícius Furlan (SP)



Assistente VAR: Daniel Luís (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Spor TV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o jogo desta terça-feira (9). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Confiança enfrenta o Náutico pela Série B. Do lado do Confiança, a equipe vem embalada, já que derrotou o Brusque por 3 a 2. O time, que está ainda na zona de rebaixamento, precisa somar pontos nesses jogos finais.

Para o duelo, a equipe não terá nenhum desfalque.

Iniciando hoje mais uma semana. ☀



🇦🇹 Amanhã tem Náutico em campo pra mais uma partida da Série B!



Pra cima, Timbu! 🙌👊



📸 @tiagocaldas / CNC pic.twitter.com/DYBbhPzn2x — Náutico (@nauticope) November 8, 2021

Do outro lado, o Náutico, que não tem mais chances de acesso para a primeira divisão, derrotou o líder Coritiba no último jogo.

Para este duelo, a equipe não deve contar com Jean Carlos e Marcil, que foram expulsos no último jogo.

Provável escalação do Confiança: Santos; Gedeilson, Nirley, Adalberto, João Paulo; Adriano, Madison, Alvaro; Willians, Melo e Hernane.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Thassio, Ribeiro, Camutanga, Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus, Vinícius, Trindade, Jailson e Caio Dantas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 Confiança Série B 3 de novembro de 2021 Confiança 3 x 2 Brusque Série B 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Confiança Série B 12 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Confiança x Ponte Preta Série B 20 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 4 x 3 Náutico Série B 2 de novembro de 2021 Náutico 2 x 1 Coritiba Série B 6 de novembro de 2021

