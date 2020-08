Confiança x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pela quinta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de sofrer a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro , o visita o Confiança neste domingo (23), às 18h (de Brasília), no estádio Batistão, pela quinta rodada da competição. A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Cruzeiro DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Batistão (SE) HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação Confiança)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Campeão invicto do Campeonato Sergipano na sexta-feia (21), de forma invicta, o Confiança agora volta todas as suas forças para a Série B. Na 18ª posição, o time ainda busca a sua primeira vitória dentro da competição. Anunciado como reforço do time azul nesta semana, o atacante Tiago Luís pode estrear neste domingo.

O Cruzeiro (11º) vem de derrota em casa para a e viu alguns jogadores como Giovanni, Maurício, Brey e Regis serem criticados. O técnico Enderson Moreira, entretanto, saiu em defesa de seus jogadores. "Quando a gente perde, a gente tem que falar sobre jogadores que talvez precise contratar, que precisem chegar, mas nós precisamos é fazer os ajustes que o time precisa. Jogadores são fundamentais numa equipe, mas tudo que está em volta é muito importante para a gente poder acertar", afirmou. A não poderá contar com Marcelo Moreno e Stênio, lesionados, enquanto Jadsom está de volta e deve ser titular.

Provável escalação do Confiança: Rafael , Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini, Djalma Silva, Amaral, Madison, Rafael Vila, André Moritz, Reis, Bruno Paraíba e Renan.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá, Giovanni (Patrick Brey), Jadsom, Ariel Cabral, Welinton (Arthur Caike ou Henrique), Régis, Maurício e Thiago.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 1 Itabaiana Campeonato Sergipano 21 de agosto de 2020 Cuiabá 1 x 0 Confiança Série B 18 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Confiança Série B 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Confiança x Série B 1 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Chapecoense Série B 20 de agosto de 2020 Figueirense 0 x 1 Cruzeiro Série B 16 de agosto de 2020

Próximas partidas